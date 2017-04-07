Dergilik'te 2 milyon 200 bin dergi indirildi

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik, bu yılın ilk üç ayında 2 milyon 200 bin kez indirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şirketin akıllı telefon ve tabletlere özel geliştirdiği dijital dergi uygulaması Dergilik, içeriğinde yer alan 300 popüler yayınıyla okuyucuların yeni favorisi oldu.

Yenilenen Dergilik'in rafındaki yayınlar yılın ilk üç ayında toplam 2 milyon 200 bin kez indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekorunu kırdı.

Geçen ay en çok eğlence kategorisindeki dergiler tercih edildi. Okuyucuların yarısından fazlası eğlence içerikli dergileri indirdi.

Mart ayında Dergilik'i cihazına indiren kullanıcı sayısı, önceki aya göre yüzde 50 artış gösterdi.

Dergilik'te en fazla okunan ilk 3 ekonomi dergisi Para, Ekonomist ve Forbes olurken, en çok okunan teknoloji dergisi de Popular Science olarak kaydedildi.

Aynı dönemde en çok okunan ilk 5 dergi Leman, Atlas, Bayan Yanı OT Dergi ve Lezzet olarak kayıtlara geçti.

Diğer operatör müşterilerinin de cihazlarına yükleyebildiği Dergilik, yeni arayüzüyle çok daha rahat okuma deneyimi sunuyor.

Dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcı tercihine göre yeni önerilerde bulunuyor.

Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan Dergilik uygulaması Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor.