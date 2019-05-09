Dergilik'te bir ayda 18 milyon gazete ve dergi indirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en kapsamlı, ilk ve tek dijital yayın platformu Dergilik, nisan ayını yine yüksek okuma oranlarıyla tamamladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin bilgi toplumu vizyonunun en önemli parçalarından biri olan dijital yayıncılık, Dergilik ile büyümeye devam ediyor. Dergilik, zenginleşen içerik ve okunma rakamlarıyla Türkiye'nin dijital yayıncılık dünyasının nabzını tutuyor.

Dergilik, nisanda indirilen 18 milyon yayın adediyle son bir ayda okunma oranını yüzde 18 artırdı. Dergilik üzerinden bir ayda okunan dergi 13 milyonu aşarken, gazete sayısı 5 milyona yaklaştı.





- Geçen yıl okunan yayın adedine ilk dört ayda ulaştı





Dergilik, 2018’de 80 milyon yayını okuyucularla buluşturmuştu. 2019’un ilk 4 ayında ise 88 milyon yayın okuyucuyla buluştu. Böylece Dergilik, geçen yılın rakamlarını 2019’un ilk 4 ayında geçmiş oldu.

Bünyesine Türkiye’nin en popüler dergilerinin yanı sıra ulusal ve yerel günlük gazeteleri de ekleyen Dergilik, yüzlerce dergi ve gazeteyi tek bir platform üzerinden sunarken, halihazırda sadece abonelerine özel yayınlanan birçok yayını da okuyucularla buluşturuyor. Platformda, 500’ü yerli 900’ü yabancı olmak üzere bin 400 dergi ve 50 gazete yer alıyor.





- Tüm operatör müşterileri kullanabiliyor





Tüm operatör müşterilerinin indirip kullanabildiği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor. Uçak ya da metroda çevrim dışı iken, okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli oluyor.