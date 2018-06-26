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"Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018" başlıyor

- Teması "Zenne" olarak belirlenen fuarda katılımcı firmalar 4 gün boyunca yeni sezon ürünlerini ve koleksiyonlarını tanıtacak

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ayakkabı sektörünün en önemli firmalarını 28 Haziran-1 Temmuz'da gerçekleştirilecek "Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018"de ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) ve Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan fuarda, 4 gün boyunca katılımcı firmalar tarafından sezonluk yeni ürünler ve yeni koleksiyonlar tanıtılacak. Teması "Zenne" olarak belirlenen fuar, 28 Haziran'da saat 11.00'de ziyarete açılacak.

Merinos AKKM Genel Koordinatörü Hasan Çepni, 2018'de bir dizi fuar düzenlediklerini belirterek, Deri Ürünleri Fuarı'nın bu sene yaptıkları 4'üncü fuar olacağını ifade etti. Çepni, Merinos AKKM'de yılda binden fazla etkinlikte 800 binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını bildirdi.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker ise firma olarak şehrin fuar kimliğine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bursa'nın özellikle kadın ayakkabısı alanında gelişmiş bir bölge olduğuna dikkati çeken Eker, Bursa Ayakkabıcılar Odası'nın da desteğiyle önemli bir fuarın düzenlendiğini kaydetti.

Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018'e Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ayakkabıcılar Odası, Bursa Kent Konseyi ve Uludağ Üniversitesi destek veriyor.

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