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"Derikli çocukları güldürmek için oyun parklarımızla geleceğiz"

- Hatay'ın Payas Belediye Başkanı Altan, Kaymakam Safitürk'ün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kafkas'ı ziyaret etti - Altan: - "Burada belediyecilik açısından başlayacağımız ilk proje çocuklarımızı mutlu edebilmek. Derikli çocukları güldürmek için buraya oyun parklarımızla geleceğiz"

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesini ziyaret eden Hatay'ın Payas Belediye Belediye Başkanı Bekir Altan, "Burada belediyecilik açısından başlayacağımız ilk proje çocuklarımızı mutlu edebilmek. Derikli çocukları güldürmek için buraya oyun parklarımızla geleceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Derik'e gelen Altan, Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hakan Kafkas ile görüştü.

Derik Öğretmenevi'nde gerçekleşen görüşmede Altan, belediyecilik tecrübelerini paylaşmak, birlikte projeler yapmak istediklerini söyledi.

Altan, Kaymakam Safitürk'ün şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, o günden bugüne kadar Derik ile alakalı ne yapabileceklerini, Derik Belediyesine nasıl katkı sağlayacaklarını düşündüklerini belirtti.

- "İlk proje çocuklarımızı mutlu edebilmek"

İlçe halkının ihtiyaç ve beklentilerini yerinde görmek, vatandaşlarla görüşmek için ilçeye geldiklerini vurgulayan Altan, çocuklara yönelik projeler hayata geçirmeyi düşündüklerini aktardı.

Okullara ilişkin de çalışma yürütmeyi istediklerini dile getiren Altan, "Batı illerinde çocuklar sokağa çıktıkları zaman enerjilerini harcamaları için parklar var. Burada belediyecilik açısından başlayacağımız ilk proje çocuklarımızı mutlu edebilmek. Derikli çocukları güldürmek için buraya oyun parklarımızla geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Altan, Kaymakam Safitürk'ün ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla insanların gönlünü de kazandığına işaret etti.

"Kaymakam Safitürk belediye çalışanlarının sorunlarıyla da ilgilenmiş, halkın sofrasına bağdaş kurmuş oturmuş, bir yudum suyu beraber içmiş, onların derdiyle dertlenmiş, kalplerde taht kurmuş." diyen Altan, Safitürk için dua ettiklerini sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Bekir AltanDerikPayas Belediyesi
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