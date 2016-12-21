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Derik'te 'Teröre Lanet Şehide Saygı Yürüyüşü'

Mardin'in Derik ilçesinde sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör saldırılarını protesto etti.

Derik'te 'Teröre Lanet Şehide Saygı Yürüyüşü'

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde "Teröre Lanet Şehide Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olduğu ilçedeki yürüyüşe, çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankartlarla AK Parti İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı.

Derik Ziraat Odası Sözcüsü Osman Temelli, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de huzur ve kardeşlik ikliminin hakim olmasından rahatsızlık duyan odaklarca gerçekleştirilen terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Güçlü Türkiye hedefinin, her dönemde küresel güçleri ve onların iş birlikçilerini rahatsız ettiğini dile getiren Temelli, "Kaymakamımız, canımız, kardeşimiz Safitürk'ün şehadetiyle sonuçlanan terör saldırısı, bu olaylardan bağımsız değildir." dedi.

Türkiye'de terör ve çatışma odaklı iklim değişikliği planlayanların heveslerinin kursağında kalacağını ifade eden Temelli, "Birlik ve kardeşlik içerisinde ülkeye ve geleceğimize yönelik oyunları bozmak yönünde tutumumuzu kararlılıkla devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

"Siz bölmeye çalıştıkça, daha da kenetleneceğiz"
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de vatana ve millete hizmet ederken şehit düşen Kaymakam Safitürk başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Kaymakamımıza ve diğer şehitlerimize kurşun sıkan şer ve terör odaklarını lanetliyoruz. Derik halkı, teröre ve teröristlere asla boyun eğmemiştir, bundan sonra da eğmeyecektir. Safitürkler bir ölür, bin dirilir." diyen Sözen, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yanı sıra bölgenin bütün il ve ilçelerinde vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak terör örgütlerine ve onların arkasındaki dış güçlere boyun eğmeyeceğini gösterdi. Terör örgütlerine teslim olmayacağımızı Derik'ten bütün dünyaya haykırmak için buradayız."

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Sözen, Kürt, Türk, Zaza, Arap, herkesin bir ve kardeş olduğunu vurguladı. Sözen, "Siz bölmeye çalıştıkça, biz daha da birleşip kenetleneceğiz." ifadesini kullandı.

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