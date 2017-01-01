DERLEME - İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde saat 01.15 sıralarında gerçekleşen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlardan 4'ü ağır 65 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Ortaköy'deki bir gece kulübüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş açtı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Özel harekat polislerinin gece kulübüne operasyonu sonrasında, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar gece kulübünden çıkarılarak olay yerinde bekleyen çok sayıda ambulansla, başta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırı sırasında 700 davetlinin olduğu öğrenilen gece kulübünün bulunduğu cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

RTÜK, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Şahin, "Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, bunların biri polis memuru. Yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır." dedi.

Şahin, saat 01.15 sıralarında bir teröristin uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurunu şehit ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

- Bakanlar olay yerinde inceleme yaptı

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Soylu, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra Bakan Akdağ, Vali Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile saldırının gerçekleştiği yere giderek incelemelerde bulundu.

Ardından bakanlar Soylu ve Akdağ, beraberindekilerle hastanelerde tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralıları ziyareti sonrası açıklama yapan Soylu, "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgilere göre, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor." dedi.

"Bir ihbar alındığı yönünde bilgiler var. Böyle bir ihbar söz konusu mu?" sorusu üzerine Soylu, "Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ, gerek PKK, gerek DHKP/C, yani içinde bulunduğumuz durumda, gerek yabancı servislerden, gerekse de kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır, kimisi de daha ziyade bir çerçevedir. Yani 'şurada bir olay olacak' yönünde, yani İstanbul'da, Ankara'da... Bunun üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında tedbir aldılar ki en yoğun tedbirler de İstanbul'da alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu oldu. Bir kısmı istihbaridir, bir kısmı emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Çalışkan'ın, olay saatinden çok kısa bir süre önce bölgede bulunduğunu aktaran Soylu, "Yani Ortaköy'deki Beşiktaş Belediyesince düzenlenen etkinlik alanının denetlenmesi için bölgede bulunuyordu. Sayın Valimiz, tüm İstanbul'daki güvenlik birimlerinin başında olması hasebiyle güvenlik-komuta merkezinden bunu değerlendiriyordu. Özellikle yılbaşından önce, 28'i, 29'u, 30'u daha önce birçok operasyon da gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Soylu, bu tip istihbaratların sürekli geldiğini, konuya ilişkin de güvenlik birimlerince gerekli tedbirler ve değerlendirmelerin yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Olay yerinden geliyoruz sayın Bakanımız (Sağlık Bakanı Recep Akdağ), Valimiz ile birlikte. Bir katliam gerçekleştirilmiş. İnsanlık dışı, vahşet. Şu ana kadar 39 insanımız hayatını kaybetti. 20 kişinin tam kimliği belli. Bunun 15'i misafirimiz, yabancı uyruklu, 5'i de vatandaşımız, Türk vatandaşı olarak gözüküyor. Tam çok net değil ama zannediyorum ki o 5 tespitin 3 veya 4'ü orada çalışanlar, oradan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde. Diğerlerinin kimlik tespit çalışmaları da gerçekleştiriliyor."

- "Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da terör saldırısında yaralananlardan 65 kişinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü, 4'ünün durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Bakan Akdağ, yaralıların uyrukları hakkındaki soru üzerine, "Zaman içerisinde netleşecek. Şimdi daha ziyade yaralıların tıbbi durumlarıyla alakadar olunuyor. Bir taraftan emniyet gerekli tespitleri yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğratamayacaktır." açıklaması yaptı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:



"İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi, saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek, terörü bitirecektir."

- Görgü tanığı ifadesi

Saldırı sırasında gece kulübünde bulunan ve hastane kapısında gazetecilere açıklama yapan Sinem Uyanık, "Eşim o sırada üstüme kapandı. Koşan herkesi vurdular. Eşimin sayesinde ikimiz de hayattayız. Silah sesi duydum ayrı ayrı. Sürekli taradılar." ifadelerini kullandı.

Bu arada, hastane bahçesinde bekleyen bazı vatandaşlar da yakınlarının durumuna ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Öte yandan Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer de hastaneye gelerek yaralılar arasında vatandaşlarının bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalıştı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra bölgedeki bazı özel hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, bazıları da sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından taburcu ediliyor.

