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Derse giderken aracın çarptığı üniversite öğrencisi öldü

- Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın cenazesi toprağa verildi

Derse giderken aracın çarptığı üniversite öğrencisi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de derse giderken ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi genç kız, hayatını kaybetti.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çapması sonucu ağır yaralanan Esma Palaz (20), tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Palaz'ın cenazesi, Tavas Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Tavas Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Palaz'ın ailesi, okul arkadaşları ile Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve vatandaşlar katıldı.

Dün akşam saatlerinde kaldığı evden okuldaki dersine giden Esma Palaz'a, Süleyman Demirel Bulvarı'nda yapımı devam eden üst geçidin bulunduğu mevkide yolun karşısına geçmeye çalışırken M.O. yönetimindeki 20 NT 482 plakalı hafif ticari araç çarpmış, ağır yaralanan Palaz, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.


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