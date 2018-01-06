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Derslere telefonsuz motivasyon

- Kırşehir'de bir imam hatip lisesinde başlatılan "Telefonum Güvende, Aklım Derste" projesiyle öğrenciler, cep telefonlarını okulda bulundukları süre zarfında yanlarında taşımıyor - Okulun müdürü İşler: - "Öğretmenler, bu uygulamaya başladıktan sonra öğrencilerin derslerine dikkatinin ve konsantrasyonunun daha da arttığını söyledi"

Derslere telefonsuz motivasyon

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir imam hatip lisesinde başlatılan "Telefonum Güvende, Aklım Derste" projesiyle öğrenciler, okulda bulundukları süre zarfında cep telefonlarını kullanmıyor.

Durdu Muzaffer Marşap Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başlatılan "Telefonum Güvende, Aklım Derste" adı verilen projeyle öğrenciler yanlarında getirdikleri cep telefonlarını ilk ders başlamadan önce sınıflarda bulunan kutulara bırakıyor. Sınıf başkanları, kutuları alarak okuldaki idarecilere teslim ediyor. Telefonlar son dersten 5-10 dakika önce yeniden sınıfa getirilerek, öğrencilere dağıtılıyor.

Veliler öğrencilere okulun sabit hatlı telefonlarını arayarak ulaşıyor, öğrenciler ise anne babalarını aramak istediklerinde idareci ve öğretmenlerin telefonlarını kullanıyor.

Okulun müdürü Osman İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin başarılarının artırılması için farklı çalışmalar yaptıklarını, bu projenin de bunlardan biri olduğunu belirterek, uygulamanın ardından öğrencilerin derslere motivasyonu ve ilgilerinin artmaya başladığını söyledi.

İşler, öğrencilerin sosyal medyadan uzaklaşamayınca ders çalışmaya fazla vakit ayıramadıklarına işaret ederek, "Öğretmenler, bu uygulamaya başladıktan sonra öğrencilerin derslerine dikkatinin ve konsantrasyonunun daha da arttığını söyledi." dedi.

Öğrencilerden Rümeysa Ekici de başta bazı öğrencilerin projeye tepki gösterdiğini ancak faydasını gördükçe memnuniyetlerin arttığını dile getirerek, "Teneffüslerde 'telefona bakayım, bir karıştırayım, internette şuna bakayım' diyebiliyorduk ama şimdi o süreleri ders konuşarak, kitaplara bakarak geçirebiliyoruz. Bu da her anlamda fayda sağlıyor." diye konuştu.

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