Destici, Türk-İş'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kamu iktisadi teşebbüsünde (KİT) çalışan işçilerin de taşeron düzenlemesi kapsamına alınması gerektiğini belirterek, "Bütün taşeron işçi kardeşlerimizin hiçbir ayırıma tabi tutulmadan bu süreçte kadro haklarına mutlaka kavuşmaları lazım." dedi.

Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Destici, Türk-İş'e bağlı işçilerin haklarının savunulması ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konusunda güçlü bir mücadele verildiğini söyledi.

BBP olarak bu mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olacaklarına işaret eden Destici, 100 binlerce taşeron işçinin kadroya kavuşması bakımından 2017'nin önemli bir yıl olduğunu hatırlattı.

Taşeronların kadro müracaatlarının 11 Ocak'ta sona ereceğine dikkati çeken Destici, "KİT'lerde çalışan 10 binlerce işçi kardeşimiz var. Biz bunların da bu kapsama alınmasını bir kere daha buradan teklif ediyoruz. Bütün taşeron işçi kardeşlerimizin hiçbir ayırıma tabi tutulmadan bu süreçte kadro haklarına mutlaka kavuşmaları lazım. BBP olarak dün olduğu gibi bundan sonra da bu sürecin çok yakından takipçisiyiz, işçi kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, hükümete Türk-İş'in bin 893 liralık teklifinin tereddütsüz uygulanması tavsiyesinde bulunduklarını hatırlattı.

Ancak bu talebin gerçekleşmediğine işaret eden Destici, yapılan artışı az bulduklarını, asgari ücretlilerin durumlarının iyileştirilmesini ve açlık sınırı altında bir yaşama mahkum edilmemeleri gerektiğini vurguladı.

Destici, iş güvenliği konusunda son yılllarda iyileştirmeler ve düzenlemeler yapıldığını belirterek, bu düzenlemelerin daha üst seviyelere çıkarılarak iş kazalarının minimize edilmesi ve can kayıplarının sıfıra yakın bir noktaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk-İş'in Türk demokrasisinin gelişmesi, insanların refah payının artırılması, güvenli ve huzur içinde kardeşçe bir yaşam konusunda büyük katkı sağladığını ifade eden Destici, parti binalarında çıkan yangında yanlarında oldukları için de Atalay'a teşekkürlerini iletti.

- "İş kazaları daha önemli"

Atalay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk-İş olarak taşeron işçilere ilişkin yaptıkları çalışmaları hatırlattı.

Taşeron firmalarda çalışan 1 milyona yakın işçinin kadroya geçirileceğini ancak KİT'lerde çalışan 50 bin kişinin kadro dışında kaldığını dile getiren Atalay, "Bir milyonun kadroya geçtiği yerde 50 bin kişi geçmezse, şuna benziyor; Yol yaparsınız 100 kilometre, onun 5 metresini bırakırsanız, herkes 5 metreyi konuşur, yaptığınız yolu hiç kimse konuşmaz. Şu anda kamuoyunda taşerona geçenleri değil geçmeyenleri duyuyoruz." diye konuştu.

Taşeronla ilgili şikayetlere ilişkin geçen hafta bir hat kurduklarını anlatan Atalay, her gün yapılan yaklaşık 2 bin müracaattan yüzde 70'inin KİT'lerle ilgili olduğunu belirtti.

Başvuru konusunda merak edilen konulara ilişkin internet sitesi üzerinden bir genelge yayımladıklarını da anlatan Atalay, yaşanan sorunları pazar günü Nevşehir'de Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüklerini de belirtti.

Atalay, iş güvenliği konusuna da dikkati çekerek, "Ortalama her gün 5 arkadaşımız iş kazası ya da iş cinayetine kurban gidiyor. Bu çok büyük bir rakam. 2017 rakamları açıklanmadı ama 5'in altında çıkacağını hiç düşünmüyorum. Genellikle bu işler örgütsüz, kuralsız çalışan iş yerlerinde oluyor. İnsanı yaşatmak lazım. Bu iş kazaları KİT'den, sözleşmeden, asgari ücretten daha önemli. Can var çünkü." değerlendirmesini yaptı.

Ziyarette Destici'ye 15 Temmuz dolayısıya İngilizce ve Türkçe olarak bastırdıkları "Demokrasinin Zaferi" adlı kitabı hediye eden Atalay, "Bu ülkenin üzerine oyun hiç bitmiyor. İstediğiniz partiye burada oy verin. Seçim zamanı istediğiniz şekilde hareket edin ama bu ülkeyi yurt dışına kimse şikayet etmesin. Bunu eden partiler var, sendikalar, dernekler var. Türk-İş olarak bugüne kadar bir problem varsa ülke içinde anlattık, ülke dışına ülkemizi hiç şikayet etmedik." şeklinde konuştu.