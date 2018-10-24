Deutsche Bank, 3. çeyrekte 229 milyon avro kar etti

BERLİN (AA) - Deutsche Bank, bu yılın üçüncü çeyreğinde net karının geçen yılki aynı döneme göre yüzde 65 düşerek, 229 milyon avro olduğunu açıkladı.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın 3. çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 150 milyon avro beklentilerine karşın 229 milyon avro kar etti. Banka geçen yılın aynı döneminde 649 milyon avro kar açıklamıştı.

Deutsche Bank grubunun 2017 yılı 3. çeyreğinde net geliri de yüzde 9 düşerek 6,2 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, üçüncü çeyrekte bankanın vergi öncesi karının 506 milyon avro olduğunu hatırlatarak, “Bu sonuç sürdürülebilir karlı banka olma yolunda bir başka kilometre taşıdır. Maliyetlerimizi kontrol altında tuttuk ve büyümek için yeterli sermayemiz var. Biz, 2014’den beri ilk kez 2018 yılında karlı olmak için doğru yoldayız” ifadesini kullandı.

Alman bankası son yıllarda, milyarlarca dolar ceza, yüksek rekabet ve farklı yönetim değişikliklerinde karşı karşıya kalırken, hem ticari ve hem de yatırım bankacılığında pazar payını kaybetme sıkıntısı yaşıyor.