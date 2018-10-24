Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim
Limak Vakfı'na 5 ödül
Limak Vakfı'na 5 ödül
Konkordato abartılıyor
Konkordato abartılıyor

Deutsche Bank, 3. çeyrekte 229 milyon avro kar etti

- Deutsche Bank'ın 3. çeyrek net karı 229 milyon avro ve 3. çeyrek gelirleri de 6,2 milyar avro seviyesinde gerçekleşti - Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing: - "Bu sonuç sürdürülebilir karlı banka olma yolunda bir başka kilometre taşıdır. Maliyetlerimizi kontrol altında tuttuk ve büyümek için yeterli sermayemiz var. Biz, 2014’den beri ilk kez 2018 yılında karlı olmak için doğru yoldayız"

Deutsche Bank, 3. çeyrekte 229 milyon avro kar etti
banner17

BERLİN (AA) - Deutsche Bank, bu yılın üçüncü çeyreğinde net karının geçen yılki aynı döneme göre yüzde 65 düşerek, 229 milyon avro olduğunu açıkladı.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın 3. çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 150 milyon avro beklentilerine karşın 229 milyon avro kar etti. Banka geçen yılın aynı döneminde 649 milyon avro kar açıklamıştı.

Deutsche Bank grubunun 2017 yılı 3. çeyreğinde net geliri de yüzde 9 düşerek 6,2 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, üçüncü çeyrekte bankanın vergi öncesi karının 506 milyon avro olduğunu hatırlatarak, “Bu sonuç sürdürülebilir karlı banka olma yolunda bir başka kilometre taşıdır. Maliyetlerimizi kontrol altında tuttuk ve büyümek için yeterli sermayemiz var. Biz, 2014’den beri ilk kez 2018 yılında karlı olmak için doğru yoldayız” ifadesini kullandı.

Alman bankası son yıllarda, milyarlarca dolar ceza, yüksek rekabet ve farklı yönetim değişikliklerinde karşı karşıya kalırken, hem ticari ve hem de yatırım bankacılığında pazar payını kaybetme sıkıntısı yaşıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Deutsche BankKarüçüncü çeyrek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1