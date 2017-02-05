Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Deutsche Bank gazetelere "özür" ilanı verdi

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın en önemli bankası Deutsche Bank, ülkedeki gazetelere verdiği tam sayfa ilan ile şirkete milyarlarca dolara mal olan hatalar nedeniyle müşterilerinden özür diledi.Banka Yönetim Kurulu adına Üst Yönetici (CEO) John...

Deutsche Bank gazetelere

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın en önemli bankası Deutsche Bank, ülkedeki gazetelere verdiği tam sayfa ilan ile şirkete milyarlarca dolara mal olan hatalar nedeniyle müşterilerinden özür diledi.

Banka Yönetim Kurulu adına Üst Yönetici (CEO) John Cryan imzası ile ilan, Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinde yayımlandı.

İlanda, geçmişte yapılan hataların, bankaya yalnızca maddi kayba neden olmadığı, aynı zamanda itibar ve güven de kaybettirdiği aktarılarak, "Yönetim komitesinde bizler ve bir bütün olarak banka, bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadesine yer verildi.

Geçen yılın aralık ayında Deutsche Bank, ABD'de 2005-2007 yıllarındaki konut kredileriyle ilgili soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı ile 7,2 milyar dolarlık uzlaşma anlaşması yapmak zorunda kalmıştı.

Bir süre önce de bankanın, müşterilerinin ABD ve İngiltere'de kara para aklamalarına sebep olduğu gerekçesiyle bu iki ülkeye yaklaşık 630 milyon dolar ceza ödemesine karar verilmişti.

Öte yandan banka geçen hafta, 2016 yılında 1,4 milyar avro zarar ettiğini bildirmişti. Banka CEO'su Cryan, geçen hafta Frankfurt'taki basın toplantısında ise geçmişte yaşanan sorunların ve hukuki süreçlerin bankaya yalnızca maddi olarak değil itibar ve güven açısından da pahalıya mal olduğunu belirterek, "Deutsche Bank Yönetim Kurulu adına, olanlardan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İçtenlikle özür dileriz." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CEODeutsche BankJohn Cryan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.