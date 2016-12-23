Deutsche Bank ve Credit Suisse, ABD'ye 12,5 milyar dolar ödeyecek

WASHINGTON (AA) - ABD hükümeti, Alman Deutsche Bank ve İsviçreli Credit Suisse Group ile sorunlu konut kredileriyle ilgili soruşturmaların kapatılması için toplamda 12,5 milyar dolarlık uzlaşmaya vardı.

İki bankadan yapılan açıklamalarda, ABD Adalet Bakanlığı ile 2007-2008 finansal krizinden önce verilen konut kredilerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle açılan soruşturmalarda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, 2005-2007 arasında gerçekleştirdiği usulsüz faaliyetler nedeniyle 7,2 milyar dolar ödeneceği duyuruldu. Frankfurt merkezli banka, bu miktarın 3,2 milyar dolarını para cezası ve 4,1 milyar dolarını mağdur ettiği müşterilere tazminat olarak geri ödeyecek.

ABD Adalet Bakanlığının ilk aşamada 14 milyar dolar talep ettiği bankanın bu rakamın yaklaşık yarısını ödeyerek kurtulmasında, ABD'de yönetimin bir aydan daha az süre içinde değişecek olmasının önemli rol oynadığı öngörülüyor. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Deutsche Bank'a yaklaşık 300 milyon borcu bulunduğu için bankaya baskı yapamayacağı spekülasyonları son dönemde gündemi meşgul etmişti.

- Credit Suisse 5,3 milyar dolar ödeyecek

Zürih merkezli Credit Suisse ise ABD hükümetine yine finansal krizinden önce verilen sorunlu konut kredileri nedeniyle 5,3 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı. Bu rakamın, yaklaşık 2,5 milyar doları para cezası, 2,8 milyar doları ise mağdur müşterilere tazminat olarak ödenecek. Banka, açıklamasında ayrıca ödemelerin bir kısmının dördüncü çeyrek bilançosuna yansıyacağını kaydetti.

Açıklamaların ardından New York borsasında işlem gören Deutsche Bank hisseleri yüzde 0,2'lik sınırlı yükseliş gösterirken, Credit Suisse'in hisseleri yüzde 0,7 değer kaydetti.

Deutsche Bank ve Credit Suisse ile sağlanan anlaşma konusunda sessizliğini koruyan ABD Adalet Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla, İngiliz bankacılık ve finansal hizmetler devi Barclays'e dava açtığını duyurmuştu. Barclays'in dışında İskoç Royal Bank of Scotland Group'un da ABD hükümetiyle söz konusu faaliyetler konusunda görüşmeleri devam ediyor.

- Amerikalı bankalar da payını almıştı

ABD hükümetinin finansal krizde önemli rol oynayan sorunlu konut kredileri için açtığı soruşturmalardan Amerikalı bankalar da payını almıştı.

Bu kapsamda, bugüne kadar Goldman Sachs 5 milyar dolar, JP Morgan Chase 13 milyar dolar, Bank of America 16,6 milyar dolar ve Citibank 7 milyar dolar uzlaşma bedeli ödemek zorunda kalmıştı.