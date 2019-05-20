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Deutsche Bank'ın hisselerinde sular durulmuyor

- Geleceğine ilişkin endişelerin arttığı Deutsche Bank’ın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 3 değer kaybıyla 6,61 avroyu gördü ve tüm zamanların en düşüğüne geriledi

Deutsche Bank'ın hisselerinde sular durulmuyor
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BERLİN (AA) - Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 6,61 avroyu gördü.

Commerzbank ile birleşme görüşmelerini nisan ayında herhangi bir anlaşma yapmadan sonlandırılmasından sonra kurumun geleceğine ilişkin endişelerle gerileyen Deutsche Bank hisselerindeki değer kaybı bugün hızlandı.

İsviçreli UBS’nin, Deutsche Bank için fiyat hedefini 7,80 avrodan 5,70 avroya düşürerek "nötr" değerlendirmesini "sat"a dönüştürmesinden sonra bugün yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden banka hisseleri 6,61 avro seviyesini gördü ve tüm zamanların en düşüğüne geriledi.

Bu yılın birinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon avro yükselten bankanın hisseleri buna rağmen 2018’den beri yüzde 60’dan fazla değer kaybetti.

Bankanın hisseleri, Aralık 2017’de 17 avronun üzerinde işlem görüyordu. Bu yıla 7,15 avrodan işlem görerek başlayan bankanın hisselerindeki kayıp yaklaşık yüzde 8’e yaklaştı. Bankanın piyasa değeri ise 2018’den beri 25 milyar avrodan fazla eriyerek 14 milyarın altına geriledi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para aklama baskınları, düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle genel merkezine düzenlenen baskın nedeniyle yine zor durumda kalmıştı.

Son baskın nedeniyle Alman basınında, karıştığı uygunsuz işlemlerden dolayı "Almanya" markasına zarar verdiği gerekçesiyle, bankanın isminden "Deutsche" ifadesini kaldırması gerektiği de tartışılmıştı.

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AlmanyaDeğerDeutsche BankHisse
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