Deutsche Bank'ın ilk çeyrek karı 201 milyon avro

BERLİN (AA) - Deutsche Bank, bu yılın birinci çeyreğinde net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak, 201 milyon avro olduğunu bildirdi.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın ilk çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 170 milyon avro beklentilerine karşın 201 milyon avro kar etti. Banka geçen yılın aynı döneminde 120 milyon avro kar açıklamıştı. Böylece bankanın karı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 63'lük artış kaydetti.

Deutsche Bank grubunun 2019 yılı 1. çeyreğinde net geliri ise yüzde 9 düşerek 6,4 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, birinci çeyrekte bankanın finansal sonuçlarının çok zor ortamda planlarını gerçekleştirme konusundaki gelişmeleri gösterdiğini belirterek, “İşletmeye yön veren kilit kalemlerde ilerleme kaydettik. Bunlar kredilerde ve mevduatta büyüme, yönetimdeki varlıklarda iyileşme ve kurumsal finans pazar payında artış. Devam ettirdiğimiz maliyet disiplini daha düşük gelirleri dengelemede yardımcı oldu. Bu yıl 21,8 milyar avroluk hedef maliyetimiz için doğru yoldayız” ifadesini kullandı.

Deutsche Bank’ın bekletilenlerin üstündeki ilk çeyrek finansal verilerinin, diğer Alman bankası Commerzbank ile birleşme görüşmelerini herhangi bir anlaşma yapmadan sonlandırdıklarını duyurmasından 24 saat geçmeden gelmesi dikkati çekti.

Dün, Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, ekstra sermaye ihtiyacı, yeniden yapılanma maliyetleri ve yönetim riskleri nedeniyle birleşmenin, Commerzbank ve Deutsche Bank'ın çıkarlarına uygun olmadığı kanısına varıldığı belirtilmişti.

Deutsche Bank, birleşme görüşmelerine sonlandırıldığına dair açıklamayı yaparken bu yılın ilk çeyreğinde toplam gelirlerinin 6,4 milyar avro, net karının da 200 milyon avro olmasını beklediğini açıklamıştı.