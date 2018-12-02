Deutsche Bank'taki

BERLİN (AA) – Deutsche Bank Üst Düzey Yetkilisi (CEO) Christian Sewing, Panama Belgeleri’ni yayınlandığı tarihlerde bütün yanlarıyla iyice incelediklerini belirterek, "Konu hakkında bağımsız uzman görüşleri de var... Bizim için bu konu sonuçlanmıştı.” dedi.

Sewing, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, 2016’da “Panama Belgeleri’nin” yayınlanmasından bugüne kadar kara para aklama ile ilgili bütün sorunları ilgili makamlarla iş birliği içinde gözden geçirdiklerini belirtti.

Sewing, “Panama Belgeleri’ni bütün yanlarıyla iyice inceledik. Konu hakkında bağımsız uzman görüşleri de var... Bizim için bu konu sonuçlanmıştı.” ifadesini kullandı.

Panama Belgeleri araştırılırken söz konusu soruşturmada şüpheli olan iki banka çalışanın belgelerin iyice incelenmesine yardımcı olduğunu bildiren Sewing, “Benim görüşüme göre masumiyet karinesi (suçsuzluk ilkesi), aksi kanıtlanana kadar, açıkça geçerlidir. Deutsche Bank'ta kendi çalışanlarımıza ön yargılı davranırsak bir şeyler büyük ölçekte yanlış gider. Suçlu oldukları kanıtlanana kadar ön yargılı olunmaması gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da bankacılık devi Deutsche Bank'ın genel merkezine Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle geçen Perşembe günü sabah 6’da baskın düzenlenmiş ve arama “toplanan dosyaların büyüklüğü” nedeniyle Cuma günü de devam etmişti.

Söz konusu aramaya, 170 kişiden oluşan federal polis memurları, savcılar ve vergi müfettişleri katılmıştı. Deutsche Bank, Alman savcıların yürüttüğü soruşturmanın “Panama Kağıtları ile ilgili” olduğunu belirtmiş, yetkililerle iş birliği içerisinde çalışıldığına dikkati çekmişti.

Alman basınına göre, Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama iddiasıyla devam eden soruşturma da Deutsche Bank'ın yönetim kurulu üyelerinin ofisleri de arandı.

Bankanın hisseleri geçen hafta yaklaşık yüzde 7 düşerek, 8,06 avrodan haftayı kapattı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016’da Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıt ve belgelere ulaşarak basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

Bugüne kadar en büyük belge sızıntısı kabul edilen olaya “Panama Papers ( Panama Belgeleri)” adı verildi.

Belgelerde, aralarında devlet başkanları ve politikacıların da bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.