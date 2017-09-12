Dev lahanalar hastalığa dayanamadı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye'nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası'nda yetişen ve ağırlığı 40 kilograma kadar çıkan lahanalarda, aşırı sıcaklar nedeniyle oluşan hastalık dolayısıyla verim düştü.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elbistan Ovası'nda lahananın yaygın olarak ekimi tercih edilen bir ürün olmadığını ancak üreticinin bilinçli bir şekilde bu ürünün ekimini yaptığını söyledi.

Bölgede son dönemlerde yaşanan kuraklık nedeniyle hububat başta olmak üzere bir çok üründe verim kaybı yaşandığını ifade eden Bulut, "Lahana da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenmiş olabilir. Lahanada ortaya çıkan bu hastalığın araştırılması gerekir. Yüksek kesimlerde ekilen lahanalarda bu hastalık yok. Bazı bölgelerde sıcaklık nedeniyle ürünlerde hastalık olabiliyor. Bu durumun baş etkeni ise sıcaklıktır." dedi.

İlçede 24 yıldır lahana yetiştiriciliği yapan Alirıza Dağlıoğlu da geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü, bu yıl ise hastalıktan dolayı hasadın verimli olmadığını bildirdi.

17 dönüm alana 12 bin kök lahana ekmesine rağmen tarlada yeterli oranda lahana bulunmadığını dile getiren Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Lahanada yaşanan bu hastalığın nedenini araştırdık. Yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmelerde kök kanseri (mantar hastalığı) olduğu söylendi. Bir kaç yıldır bu sorun yaşanmaktadır. Çaresini bulamadık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin bu ürün için çare bulması lazım. Elbistan Ovası'nda tahminlerimize göre ortalama 300 dönüm alana lahana ekimi yapılıyordu. Şimdi ise 50 dönümün altındadır. Böyle giderse birkaç yıl içerisinde lahana ekimi sıfıra düşecektir. Mahsul satışı, çapa ücretlerini dahi karşılamıyor."

Dağlıoğlu, ekilen alanın sadece yüzde 30'unda hasat yapabildiklerini ancak fiyatın ise geçen yıl ki fiyatla aynı olarak tanesinin 7-8 liradan satıldığını sözlerine ekledi.