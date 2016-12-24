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Dev Sağlık-İş'ten taşeron işçilere kadro talebi

İSTANBUL (AA) - Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) üyeleri, taşeron işçilere kadro istedi. Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar açarak, slogan attı. Grup adına okunan basın açıklamasında,...

Dev Sağlık-İş'ten taşeron işçilere kadro talebi

İSTANBUL (AA) - Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) üyeleri, taşeron işçilere kadro istedi.

Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar açarak, slogan attı.

Grup adına okunan basın açıklamasında, Türkiye'deki taşeron işçi sayısının iki milyona dayandığı belirtilerek, "taşeron işçilerin çalışma koşullarında herhangi bir iyileştirmenin söz konusu olmadığı" görüşü aktarıldı.

Açıklamada, 1 Kasım seçimleri öncesi taşeron işçilere kadro verileceği yönünde vaatlerde bulunulduğu hatırlatılarak, bu vaadin önce kamuda çalışan asıl ve yardımcı işçilerle sınırlandırıldığı, bugün ise kamuya alımların tamamen durdurulduğu kaydedildi.

Taşeron çalıştırmanın, işçiler açısından başta iş güvencesi olmak üzere kazanılmış tüm hakların ortadan kaldırılması anlamına geldiğine vurgu yapılan açıklamada, taşeron işçilere kadro verilmesi istendi.



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