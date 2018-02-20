Devasa aslan otomobil fuarında!

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 8 Mart'ta Cenevre Otomobil Fuarı'nda devasa boyutlarda bir aslan tanıtacak.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, sanat eseri, Peugeot Design Lab tasarımcıları tarafından tasarlandı ve Peugeot'nun yeni marka elçisi sorumluluğunu üstleniyor.



Peugeot, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni marka elçisini tanıtıyor. Aslan, 12,5 metre uzunluğu ve 4,8 metre yüksekliği ile sanatsal bir anıt niteliğini taşıyor. Bu aslan heykeli markanın tüm gururunu, kaliteden ödün vermeden oluşturulan Peugeot standardını, markanın uzun yıllara dayanan köklü DNA'sına bağlılığı temsil ediyor.

Ok üzerinde yürüyen aslan logosu ilk olarak 1858 yılında oluşturuldu ve 160 yıldır markayı sırtında taşıyor. Logo, marka tarafından üretilen Peugeot testere bıçaklarının üç özelliği olan esneklik, dişlerin kuvveti ve kesme hızını simgeliyor. Ok ise hız kavramını temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Tasarım Başkanı Gilles Vidal, tasarımcıların akıcı çizgilere sahip geleneksel ve sonsuz bir aslan heykeli tasarımına imza attığını belirterek, "Heybetli boyutları aslanın sağlam, güçlü ve sarsılmaz karakterini vurguluyor. Dimdik, saldırgan olmadan ileriye doğru atılan duruşuyla aslan geleceğe umutla bakıyor ve güven veriyor." ifadelerini kullandı.