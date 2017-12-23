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Deve ve dana derisinden üretilen aksesuarlara yoğun ilgi

Nevşehir'in turistik beldesi Göreme'de deve ve dana derisine şekil verilerek üretilen çeşitli aksesuarlara turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Deve ve dana derisinden üretilen aksesuarlara yoğun ilgi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde deve ve dana derisine şekil verilerek üretilen aksesuarlar, turistlerden yoğun talep görüyor.

Beldede deri ustası arkadaşından öğrendiklerini hevesle uygulayan ve zaman içinde kendi tarzını oluşturan Emre İnan (37), 15 metrekarelik küçük dükkanını hem atölye hem satış reyonu olarak kullanıyor.

Deve kemiğinden aletle deve ve dana derisine desen işleyen, ardından taşlarla süsleyerek cüzdan, bileklik, kolye gibi aksesuarlar üreten İnan, ortaya çıkardığı ürünlerle ilgili sosyal medya hesaplarından çeşitli dillerde bilgiler paylaşıyor.

Deri ustası İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin çoğunun sosyal medyadan bilgi edinerek veya arkadaş tavsiyesiyle dükkanına geldiğini, turizmin en durgun olduğu dönemlerde bile satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Yarı değerli taşlar ile deriyi süsleyerek, cüzdan, bileklik ve kolye yapıyorum

Kapadokya'ya gelen turistlerin fabrikasyondan ziyade el emeği ürünlere daha çok ilgi gösterdiğini aktaran İnan, beldedeki en küçük dükkanlardan birisine sahip olduğu halde iş yerindeki hareketliliğin süreklilik gösterdiğini dile getirdi. İnan, "Diğer dükkanlarda hediyelik eşyalar al sat sistemiyle yapılıyor ancak ben kendim üretiyorum ve daha orijinal şeyler yapıp satmaya çalışıyorum. Turistler ilgi gösteriyor, yapım aşamasını izliyorlar, yaptığım şeyi o an alanlar da oluyor." diye konuştu.

İnan, bazı müşterilerinden özel sipariş aldığını, talep edilen ürüne göre farklı hayvan derileri temin ederek istenileni hazırladığını belirtti.

El sanatlarıyla uğraşmanın ruhuna çok iyi geldiğini ve kendini mutlu hissettiğini aktaran İnan, "Kara kalem çizimlerle başladım, ardından ahşap oyma yaptım. 5 yıldır el emeğiyle farklı ürünler yapıyorum. Yarı değerli taşlar ile deriyi süsleyerek, cüzdan, bileklik, kolye ve daha farklı şeyler yapıyorum. Para kazanmayı bir kenara bırakın, yaptığınız şeyi birinin beğenmesi çok sevindirici bir duygu." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Behçet Alkan

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