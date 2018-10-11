Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Devlet desteği ile kurduğu çiftlikte keçi sütü üretiyor

- Muş'ta girişimci Menderes Özüpak, aldığı devlet desteği ile kurduğu çiftlikte Halep keçilerinden süt üretimi yapıyor - Özüpak: - "Yerli ırka göre iki kat süt elde ediyoruz. Şu an 220 keçimiz var ve 3 kişi çalışıyor. Önümüzdeki dönemde kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz"

Devlet desteği ile kurduğu çiftlikte keçi sütü üretiyor
banner17

MUŞ (AA) - Muş'ta, girişimci Menderes Özüpak, aldığı devlet desteği ile kurduğu çiftlikte Halep keçilerinden süt üretiyor.

Özüpak, hazırladığı keçi çiftliği projesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Projesi kabul edilen Özüpak'a yüzde 65'i hibe olmak üzere bir milyon 470 bin lira destek sağlandı.

Aldığı destek ile Sungu beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda çiftlik kuran Özüpak, Hatay ve Adana'dan getirdiği damızlıklarla Halep keçisi yetiştirmeye başladı.

Kısa zamanda 220 hayvanlık sürü oluşturan Özüpak, keçilerden sağdığı süt ile elde ettiği peynir ve tereyağını otelinde müşterilerine sunuyor.

Özüpak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftliğin arsası hariç 2 milyon 261 bin 972 liraya mal olduğunu söyledi.

Halep keçilerinin süt veriminin yüksek olduğunu belirten Özüpak, "Yerli ırka göre iki kat süt elde ediyoruz. Şu anda 220 keçimiz var ve 3 kişi çalışıyor. Önümüzdeki dönemde kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. Çiftliğimiz buna müsait." dedi.

TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur ise Özüpak'a başvurusu üzerine 500 hayvan kapasiteli çiftlik kurması için destek sağlandığını bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Devlet DesteğiHalep KeçisiMuşSütTKDK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1