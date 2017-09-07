Devlet desteğiyle kurduğu tesiste bir milyonu aşkın alabalık üretiyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ / AHMET OKUR - Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan İhsan Ekinci, devlet desteğiyle kurduğu alabalık tesisinde kaynak suyunu değerlendirerek yılda bir milyondan fazla balık üretiyor.

Ekinci, 2003 yılında büyük bölümü kayalık olan Altınoluk Mahallesi'ndeki arazisinde oluşturduğu 4 havuzda, dağdan gelen suyu değerlendirerek alabalık üretimine başladı.

Daha sonra işlerini büyütme kararı alan Ekinci'nin, 3 yıl önce Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunduğu proje kabul edildi.

Ekinci, yatırım bedeli 600 bin lira olan projede 300 bin lira hibe alarak havuz sayısını 25'e, balık üretim kapasitesini de 29 tona çıkararak, yılda büyük bölümü yavru, bir milyondan fazla balık üretmeye başladı.

Ekinci, AA muhabirine, arazisinde dağdan gelip kayalıklardan yıllarca boşa akan suyu değerlendirerek balık üretimi yaptığını söyledi.

Tesisinde şu anda 6 tonu yemeklik 20 ton alabalık bulunduğunu belirten Ekinci, havuz, sağım ve kuluçka ünitelerinde ürettikleri yavru balıkları ise çevre il ve ilçelere sattıklarını kaydetti.

Ekinci, dağdan gelen suda yetişen balıkların oldukça lezzetli olduğunu gördükten sonra işlerini büyütme kararı aldığını anlattı.

Başka bölgelerdeki alabalık tesislerini de incelediğini ifade eden Ekinci, "Önce kayalık olan arazimizde gerekli düzenlemeleri yaptık ve tesisimizi kurduk.Tesisimizde iki kuluçka üretim ünitemiz, sağım için 200 büyük balığımız mevcut. Havuzlarımızdaki bir milyondan fazla yavru balığı satışa sunduk. Geçen yıl 75 bin yavru balık sattık. Yemeklik balıkları da toplu olarak satıyoruz." diye konuştu.

- "Tesisi büyütmeyi planlıyoruz"

Ekinci, 8 kişiye istihdam sağladığı, çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarıyla güzelleştirdiği tesiste dışarıdan gelen vatandaşları da ağırladığını belirtti.

Tesisteki restorana gelenlerin soğuk kaynak suyunda yetişen alabalıklardan yeme imkanı bulduğunu dile getiren Ekinci, "Çok sayıda vatandaş restoranımıza geliyor. Bazıları burada balık yiyor, bazıları satın alıyor. Çok fazla misafir geldiği için tesisimiz artık yeterli değil. Başka havuzlar da ekleyerek burayı büyütmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.