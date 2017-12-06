ESKİŞEHİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, Türkiye'de iyi yönetimin daha iyi yerleşmesi, insanların hak arama kültürünün yaygınlaşması ve idarenin denetlenerek şeffaflığın sağlanması için çaba gösterdiklerini belirterek "Devlet ile millet arasında köprü olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Malkoç, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, illerdeki kişilerin, sivil toplum kuruluşlarının dertlerini, sorunlarını dinlemeye ve çözüm bulmaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun halkın adeta avukatı olduğunun ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:

"İdareye de yol gösteren, danışmanlık yapan bir kurumuz. Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, Türkiye'de iyi yönetimin daha iyi yerleşmesi, insanımızın hak arama kültürünün yaygınlaşması ve idarenin denetlenerek şeffaflığın sağlanması için çaba gösteriyoruz. Devlet ile millet arasında köprü olmaya gayret ediyoruz. 2017 yılında kararlarımızı çeşitlendirerek 'dostane çözüm' kararı ihdas ettik. Yapılan müracaatların önemli kısmında, idare ile vatandaş arasında dostane çözüm yolunu ortaya koyuyoruz. Bu da devlet ile millet arasında mesafenin azalmasına, kaynaşmanın artmasına vesile oluyor."

Malkoç, Eskişehir'in Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu aktararak kentin sanayi, tarım, hayvancılık, turizm gibi sektörlerle markalaşmaya gittiğini bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un da hak ettiği yere gelmesini gerektiğini anlatan Malkoç, "Şehrin eşrafı, esnafı ve şehir, takımına sahip çıkarsa Eskişehirspor hak ettiği yeri bulur. Eskişehir'i Türk futbolunun temel direklerinden biri olarak görüyoruz. Eskişehir'in takımıyla seyircinin bütünleştiği ender şehirlerden olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Güler ise Kamu Denetçiliği Kurumunun üstlendiği misyonun öğrenilmeye başlandığını belirterek taraflar arasındaki uzlaşmayı sağlamanın birçok sorunu daha hızlı halledeceğini kaydetti.