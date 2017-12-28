Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Devlet korumasındaki çocukların "ailesi" oldular

- Antalya'da çeşitli nedenlerle ailelerinin yanında bakımları sağlanamadığı için devlet korumasına alınan 3 çocuğa koruyucu aileler sahip çıktı

Devlet korumasındaki çocukların

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli nedenlerle ailelerinin yanında bakımları sağlanamadığı için devlet korumasına alınan 3 çocuk, koruyucu ailelerinin "can"dan evlatları oldu.

Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne koruyucu ailelik için başvuranlar, özlem duydukları evlatlarına kavuştu. Ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Koruyucu anne babalar çocukları "Yavrum" diyerek bağırlarına bastı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, devlet korumasındaki çocukların yıllardır çeşitli metotlarla hayata hazırlandığını söyledi.

Önceleri yetiştirme yurtları bulunduğunu, ardından da sevgi evleri sistemine geçildiğini belirten Karaloğlu, devlet tarafından çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çekti.

Çocuklardaki aile ortamı eksikliğinin de koruyucu ailelerle giderildiğini anlatan Karaloğlu, "Tek bir amacımız var. Çocuk, ailenin o kucaklayıcı, kuşatıcı sevgi, güven ortamında büyüsün, bir aidiyet duygusu oluşsun. Bir ailesinin olduğunu bilsin. Yarın başı sıkıştığında ona baba, anne gibi davranacak büyüklerinin olduğunu bilsin diye koruyucu aile sistemine ağırlık veriyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Antalya'da 123 koruyucu aile yanında 149 çocuğun bulunduğunu dile getirdi. Bu çocuklardan 13'ünün çeşitli düzeylerde engeli bulunduğuna dikkati çeken Çalışkan, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, ilgilenecek, destekleyecek ve güven verecek sıcak aile ortamına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Çocuklardan 4 yaşındaki Berat'ın koruyucu aileliğini üstlenen Nevruz Kaplan ise çocuğun hayatlarına girdiği günden bu yana çok mutlu olduklarını söyledi.

Koruyucu aile olmadan önce çeşitli tedirginlikler yaşadığını anlatan Kaplan, "Yapabilir miyiz diye korkuyordum. Berat evimize geldiği gün bütün tedirginliklerim gitti. Çok mutlu oldum. Duygulandım, ağladım. 'Keşke yıllar önce başvursaydım' diye düşündüm. Allah herkese koruyucu aile olmayı nasip etsin." dedi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar MüdürlüğüAntalya Valisi Münir KaraloğluKoruyucu Aileler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5