ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli nedenlerle ailelerinin yanında bakımları sağlanamadığı için devlet korumasına alınan 3 çocuk, koruyucu ailelerinin "can"dan evlatları oldu.

Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne koruyucu ailelik için başvuranlar, özlem duydukları evlatlarına kavuştu. Ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Koruyucu anne babalar çocukları "Yavrum" diyerek bağırlarına bastı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, devlet korumasındaki çocukların yıllardır çeşitli metotlarla hayata hazırlandığını söyledi.

Önceleri yetiştirme yurtları bulunduğunu, ardından da sevgi evleri sistemine geçildiğini belirten Karaloğlu, devlet tarafından çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çekti.

Çocuklardaki aile ortamı eksikliğinin de koruyucu ailelerle giderildiğini anlatan Karaloğlu, "Tek bir amacımız var. Çocuk, ailenin o kucaklayıcı, kuşatıcı sevgi, güven ortamında büyüsün, bir aidiyet duygusu oluşsun. Bir ailesinin olduğunu bilsin. Yarın başı sıkıştığında ona baba, anne gibi davranacak büyüklerinin olduğunu bilsin diye koruyucu aile sistemine ağırlık veriyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Antalya'da 123 koruyucu aile yanında 149 çocuğun bulunduğunu dile getirdi. Bu çocuklardan 13'ünün çeşitli düzeylerde engeli bulunduğuna dikkati çeken Çalışkan, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, ilgilenecek, destekleyecek ve güven verecek sıcak aile ortamına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Çocuklardan 4 yaşındaki Berat'ın koruyucu aileliğini üstlenen Nevruz Kaplan ise çocuğun hayatlarına girdiği günden bu yana çok mutlu olduklarını söyledi.

Koruyucu aile olmadan önce çeşitli tedirginlikler yaşadığını anlatan Kaplan, "Yapabilir miyiz diye korkuyordum. Berat evimize geldiği gün bütün tedirginliklerim gitti. Çok mutlu oldum. Duygulandım, ağladım. 'Keşke yıllar önce başvursaydım' diye düşündüm. Allah herkese koruyucu aile olmayı nasip etsin." dedi.



