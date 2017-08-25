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Devlet üniversiteleri yurt dışında akademik birim kurabilecek

- OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Türkiye'deki devlet üniversitelerinin yurt dışında akademik birim ve sosyal tesisler kurabilmesine imkan sağlayan düzenleme yapıldı

Devlet üniversiteleri yurt dışında akademik birim kurabilecek

ANKARA (AA) - Türkiye'deki devlet üniversiteleri, yurt dışında akademik birim ve sosyal tesisler kurabilecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na bir madde eklendi.

Buna göre, Türkiye'deki devlet üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfının önerisi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla yurt dışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilecek.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfının görüşleri alınarak YÖK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2'nci maddesinin 2'nci fıkrası ise "Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili özel kanun hükümleri saklıdır" şeklinde değiştirildi.

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694 Sayılı KHKYökYükseköğretim Kurulu
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