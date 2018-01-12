Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

'Devlet ve hükümet faaliyetlerinin odak noktası halkın rızası olmalı'

İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hüseyni, devlet ve hükümet faaliyetlerinin odak noktasının "halkın rızası" olması gerektiğini ifade etti.

'Devlet ve hükümet faaliyetlerinin odak noktası halkın rızası olmalı'

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, devlet ve hükümet faaliyetlerinin odak noktasının "halkın rızası" olması gerektiğini söyledi.

Tahran'daki cuma hutbesi öncesinde yaptığı konuşmada, İran'da 28 Aralık 2017'de başlayan ve yaklaşık bir hafta süren protestolara değinen Hüseyni, "Meclis, hükümet ve tüm kurumlarımızla bundan böyle daha uyanık davranmalı ve halkın rızasını yapacağımız faaliyetlerin merkezine yerleştirmeliyiz." dedi.

Hüseyni, halkın itirazlarının dikkate alınması ve göstericiler tarafından dile getirilen sorunların çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik konularda da halkın taleplerini yerine getirmek için hükümet ve meclisin birlikte çalışmasının önemine işaret eden Hüseyni, "Gösterilerin başlamasıyla fırsatçı düşmanlar da sahaya indi. Halkın hoşnutsuzluğuna yol açan yetkililer, aslında bu düşmanların ekmeğine yağ sürenlerdir." diye konuştu.

Ekonominin gelişmesi ve iş imkânları oluşturulmasına yönelik çabaların gelecek yılın bütçesinde yapılacak düzenlemeyle başlaması gerektiğini vurgulayan Hüseyni, "Kamuoyunun rızası, iş imkânlarının çoğalması ve enflasyonun düşürülmesine yol açacak bir bütçe üzerinde çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hüseyni, halkın itiraz etme hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Muhabirler: Khalilur Rahman Salahshoor, Murat Karadağ

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5