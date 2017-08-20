"Devletimizin şefkatli eli hastalıklarımızı unutturdu"

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ / MEHMET CAN ALKAŞ - Muş'ta, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında oluşturulan 30 kişilik ekip, kayıtlı 5 bin 300 engelli ve ailesine psikososyal hizmet vererek moral kaynağı oluyor.

ASDAP kapsamında psikolog, sosyolog, aile tüketici birimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile çocuk gelişimi uzmanından oluşan 30 kişilik ekip oluşturuldu.

Bu çerçevede evde bakım hizmeti alan 5 bin 300 engelli ve ailesini ziyaret ederek psikososyal hizmet veren ekip, sıkıntıları dinleyip çözüm önerileri sunuyor.

Psikososyal destek alan engelli ve aileleri ise uygulamadan memnun.

- "ASDEP, devletin şefkatli elidir"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin zor şartlarda yaşadıklarını ve risk gurupları arasında yer aldıklarını bildirdi.

Bakanlık olarak engelli bakıcısına ücret ödeyerek ekonomik katkıda bulunduklarını, ASDEP personelini engelli ve ailelerine yönlendirdiklerini vurgulayan Aksoy, "Engelli bakıcısının yaşadığı sıkıntıları, psikolojik sorunları aşma noktasında kendilerine psikososyal destek veriyoruz. Bu anlamda kalifiye elemanlarımız var. Bu ailelerimizle beraber olmaya, onların sosyal ve ekonomik düzeylerinin artırılmasının yanında hayattan kopma olasılıklarını bertaraf etmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Aksoy, engelli ve ailelerini ziyaret kapsamında kurum olarak yapabileceklerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yönlendirme yaptıklarını ifade etti.

ASDEP uygulamasında artık müracaat esasını kaldırdıklarına, tespit esaslı bir çalışma yürüttüklerine değinen Aksoy, "Aileleri yerinde inceleyerek tespit ediyoruz. Psikologumuz aile hekimi gibi sürekli o aile ile ilgileniyor. ASDEP uygulaması devletimizin şefkatli ve merhametli elidir." diye konuştu.

- "Ailelerle sürekli iletişim halindeyiz"

Engelli ailelerini ziyaret eden Sosyolog Sibel Kaya Günel ise engellilerin evde bakım ihtiyaçlarının yerine getirilip getirilmediğini sürekli takip ettiklerine işaret etti.

Sürekli ailelerle iletişim halinde olduklarına dikkati çeken Günel, onların sosyal hizmet ve yardım ihtiyaçlarının analizini yaptıklarını, diğer kamu kuruluşlarından faydalanmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Psikososyal destek alan Mahmut Aksu ise eşinin bağırsak kanseri, çocuğunun lösemi hastası, annesinin yatalak olduğunu ve 10 yıldır bu hastalıklarla mücadele ettiklerini söyledi.

Ailesine bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu zor günlerimizde bize sahip çıktı. ASDEP personeli bizi düzenli olarak ziyaret ediyor. Devletin sıcak ve şefkatli eli sayesinde hastalıklarımızı unuttuk, kendimizi yalnız hissetmiyoruz.Eğer devlet desteği olmasaydı bu zor günlerimizi atlatamazdık."