Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti

"Devletimizin şefkatli eli hastalıklarımızı unutturdu"

- Muş'ta 30 ASDEP personeli, evde bakım hizmeti alan 5 bin 300 engelli ve ailesini ziyaret ederek, psikososyal hizmet sunuyor - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aksoy: -"Engelli bakıcısının yaşadığı sıkıntıları, psikolojik sorunları aşma noktasında kendilerine psikososyal destek veriyoruz"

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ / MEHMET CAN ALKAŞ - Muş'ta, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında oluşturulan 30 kişilik ekip, kayıtlı 5 bin 300 engelli ve ailesine psikososyal hizmet vererek moral kaynağı oluyor.

ASDAP kapsamında psikolog, sosyolog, aile tüketici birimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile çocuk gelişimi uzmanından oluşan 30 kişilik ekip oluşturuldu.

Bu çerçevede evde bakım hizmeti alan 5 bin 300 engelli ve ailesini ziyaret ederek psikososyal hizmet veren ekip, sıkıntıları dinleyip çözüm önerileri sunuyor.

Psikososyal destek alan engelli ve aileleri ise uygulamadan memnun.

- "ASDEP, devletin şefkatli elidir"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin zor şartlarda yaşadıklarını ve risk gurupları arasında yer aldıklarını bildirdi.

Bakanlık olarak engelli bakıcısına ücret ödeyerek ekonomik katkıda bulunduklarını, ASDEP personelini engelli ve ailelerine yönlendirdiklerini vurgulayan Aksoy, "Engelli bakıcısının yaşadığı sıkıntıları, psikolojik sorunları aşma noktasında kendilerine psikososyal destek veriyoruz. Bu anlamda kalifiye elemanlarımız var. Bu ailelerimizle beraber olmaya, onların sosyal ve ekonomik düzeylerinin artırılmasının yanında hayattan kopma olasılıklarını bertaraf etmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Aksoy, engelli ve ailelerini ziyaret kapsamında kurum olarak yapabileceklerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yönlendirme yaptıklarını ifade etti.

ASDEP uygulamasında artık müracaat esasını kaldırdıklarına, tespit esaslı bir çalışma yürüttüklerine değinen Aksoy, "Aileleri yerinde inceleyerek tespit ediyoruz. Psikologumuz aile hekimi gibi sürekli o aile ile ilgileniyor. ASDEP uygulaması devletimizin şefkatli ve merhametli elidir." diye konuştu.

- "Ailelerle sürekli iletişim halindeyiz"

Engelli ailelerini ziyaret eden Sosyolog Sibel Kaya Günel ise engellilerin evde bakım ihtiyaçlarının yerine getirilip getirilmediğini sürekli takip ettiklerine işaret etti.

Sürekli ailelerle iletişim halinde olduklarına dikkati çeken Günel, onların sosyal hizmet ve yardım ihtiyaçlarının analizini yaptıklarını, diğer kamu kuruluşlarından faydalanmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Psikososyal destek alan Mahmut Aksu ise eşinin bağırsak kanseri, çocuğunun lösemi hastası, annesinin yatalak olduğunu ve 10 yıldır bu hastalıklarla mücadele ettiklerini söyledi.

Ailesine bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu zor günlerimizde bize sahip çıktı. ASDEP personeli bizi düzenli olarak ziyaret ediyor. Devletin sıcak ve şefkatli eli sayesinde hastalıklarımızı unuttuk, kendimizi yalnız hissetmiyoruz.Eğer devlet desteği olmasaydı bu zor günlerimizi atlatamazdık."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari AksoyASDEPEngelliMuşPsikososyal Destek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5