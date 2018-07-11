Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar izmir Trabzon Grup dünya Bursa
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

"Devletin çocukları" için istihdam teşviki

- Devlet korumasında yetiştikten sonra kurum bakımından ayrılan gençleri özel sektörde istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek - Teşvik, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında, kamuda istihdam için sırada bekleyen, "form-a belgesi" doldurulmuş olmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilemeyen veya istihdam edilmelerinin ardından çeşitli nedenlerle işten ayrılan gençleri kapsayacak

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamadığı için devlet koruması altında yetişen ve daha sonra kurum bakımından ayrılan gençleri istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurum bakımından ayrılan gençler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan ortak çalışma sonucu yasal altyapısı tamamlanan fakat sistemin bilişim altyapısındaki hazırlıklar nedeniyle başlatılamayan "istihdam teşviki" uygulaması resmen hayata geçiriliyor.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile SGK'nin koordinasyonunda yürütülmesi öngörülen teşvik uygulaması, çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamayan, kurum bakımında yetişerek buradan ayrılan gençlerin istihdamında yeni bir kapı aralayacak.

Teşvik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun istihdamla ilgili ek 1'inci maddesinden yararlanmak için sırada bekleyen, "form-a belgesi" doldurulmuş olmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilemeyen veya istihdam edilmelerinin ardından çeşitli nedenlerle işten ayrılan gençleri kapsayacak.

- 5 yıl süreyle destek verilecek

Yapılan çalışmaya göre, bu durumdaki gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde, işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanacak.

2828 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik uygulamasında gencin iş yerine başvurmasının ardından işverenler, "www.sgk.gov.tr" adresi üzerinden kendisine ait e-bildirge şifresiyle sorgulama yaparak "02828 Teşviki" kapsamında hak sahibi olup olmadığını görebilecek.

Öte yandan teşvik için İŞKUR kaydına ihtiyaç duyulmamakla birlikte gençlerin İŞKUR kayıtlarının yapılması durumunda genç, kadın ve engelli istihdamına yönelik diğer teşviklerden de yararlanabilmesi sağlanacak.

- Sistem 77 ilde faaliyete geçti

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, teşvik başvurularının alınacağı sistem şu an 77 ilde aktif olarak faaliyete geçti.

Test uygulamalarının devam ettiği Kırşehir, Çankırı, Amasya ve Bartın'ın da yakın bir zamanda uygulamaya dahil olması hedefleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Hizmetler Ve Aile Bakanlığı2828 Sayılı Sosyal Hizmetler KanunuçalışmaÇocuk Hizmetleri Genel MüdürlüğüIstihdam TeşviğiKuruluş Bakımından Ayrılan GençlerSosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5