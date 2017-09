"Devletin imkanları dağa değil, millete hizmet olarak gidecek"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Belediyesi, alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik alanında titizlikle yürüttüğü bir çok proje sayesinde kentin çehresini değiştiriyor.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından çalışmalarına hız veren Bitlis Belediyesi, kent merkezi ve mahallelerde yeşil alan oluşturma, park yapma, yol açma, yol genişletme, sıcak asfalt, parke döşeme, duvar, altyapı, kanalizasyon, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, camilerin ve yaşlıların evlerinin temizlenmesinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski DBP'li belediye döneminde Bitlis'in bir yol kazasına uğradığını, yerel yönetimler adına kentin buna layık olmadığını söyledi.

Bu kadar köklü geçmişi olan, altı evliyalar üstü medreselerle dolu bir şehrin böyle bir yerel yönetim anlayışıyla yönetilmemesi gerektiğini vurgulayan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bunu bir yol kazası olarak görüyoruz. Belediyecilik adına hiçbir şeyin yapılmadığını, devletin kaynaklarının halka hizmet olarak dönmediğini vatandaşımızın gördüğüne inanıyoruz. Önceki valimizin ve bizim başlattığımız projelerle milletin verdiği paraların bu millete hizmet olarak gitmesi gerektiği noktasında gayret gösteriyoruz. Çünkü bu millet her şeyin en güzeline layık. 15 Temmuz akşamı bu millet o tanklara ve silahlara karşı göğsünü gere gere bayrağına, vatanına ve milletine nasıl sahip çıktıysa, onun için diyoruz ki bu millete hizmet etmek boynumuzun borcu."

- "Bitlis layık olduğu hizmete kavuşacak"

Bitlis-Tatvan karayolundaki Rahva bölgesinden başlayıp kent merkezine kadar devam eden orta refüjü yeşillendirdiklerini ve çiçek diktiklerini anlatan Ustaoğlu, bunun yerel yönetim adına güzel bir hizmet olduğunu belirtti.

Kentin farklı mahallelerinde parklar yapıldığını, bunları da bir an önce bitirmeyi planladıklarını dile getiren Ustaoğlu, şehir merkezinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi başlattıklarını bu kapsamda Bitlis'in sokaklarının gerçek kimliğine kavuşacağını ifade etti.

Tarihi camiler başta olmak üzere her cuma camilerin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendiğini ve gül suyu sıkıldığını anlatan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni projelerle yeşil alanlarımızı biraz daha geliştirip Bitlisimizin doğal güzelliklerini ve tarihi kimliğini ortaya çıkaracağız. Bitlis'in layık olduğu hizmete kavuşacağına inanıyorum. Yaşlı, biçare, devletin en ufakta olsa bir sesine, sıcak eline ve çorbasına ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Sosyal belediyecilik anlamında ekiplerimiz yaşlıların evlerinde belirli periyotlarla temizlik yapıyor. Gıda verseniz de evinde yemek yapamayacak yaşlılarımız, karı kocalar var. Hem bir ses olmak hem de bunlara sıcak yemek ulaştırmak düşüncesiyle saha çalışması yürütüyoruz."

- "O dönem gelen paralar ne oldu?"

Ustaoğlu, 2014 yılının Mart ayından 2016 yılının ortalarına kadar belediyenin DBP'liler tarafından yönetildiğini, ortada o dönemde yapılan hiçbir hizmetin bulunmadığını ve bir hizmet göremeyince bazı soruların gündeme geldiğine işaret etti.

Devletin her ay belediyelere gönderdiği kaynaklar olduğunu aktaran Ustaoğlu, "Şu an bu hizmetler millete dönüyor da şu an yapıyoruz da o dönem gelen paralar ne oldu? Bu soru da sorulur. Şu anda bir taraftan borç ödüyoruz bir taraftan da vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi ki onunla ilgili devletimizin birimleri gerekli çalışmaları yapıyor. Devletimizin şu an çok güzel bir kararlı duruşu var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin tüm kurumlarının, bölgede huzuru bozan, güvenlik noktasında sıkıntı doğuran PKK denilen lanet terör örgütüyle mücadelede müthiş bir kararlılık gösterdiğini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun sonuçları ortada. Her gün bir sürü terörist etkisiz hale getiriliyor. Devletimizin o kahraman Mehmetçiği her dağın tepesinde ve her mağaranın içinde. İlimiz başta olmak üzere şu an ülkemizin her yerinde özellikle bu coğrafyada önemli ve kararlı bir mücadele devam ediyor. Bu mücadele sonucunda kronikleşen ve halkımıza çok ciddi acılar yaşatan terör örgütü, inşallah bu coğrafyadan sökülüp atılacak. Biz de belediye olarak burada millete hizmet etme noktasında ve yaşanan bu yol kazasının telafisi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Devletimizin belediyemize sağladığı tüm imkanları dağa değil, bu millete hizmet olarak göstereceğiz."

Ustaoğlu, hafta sonları mahallelerde çalışmaları inceledikten sonra vatandaşlarla bir araya geldiğini, onların kendisine "Burada belediyeyi ilk defa gördüklerini" anlattığını aktardı.

Sosyal devlet ve belediyecilik noktasında en ücra köşedeki vatandaşlara hizmet götürdüklerini vurgulayan Ustaoğlu, devletin şefkatli ve merhametli elini göstermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.