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Devletten 2,5 milyon bebek için 1 milyar liralık destek

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında şimdiye kadar 2 milyon 439 bin 857 bebek için 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi - Ödenen destek, bugünün fiyatları dikkate alındığında, yaklaşık 4 milyon çeyrek altına karşılık geliyor - Bakanlık, yılın ilk altı ayında ise 572 bin 775 bebek için 248 milyon 85 bin liralık doğum yardımı ödemesi yaptı

Devletten 2,5 milyon bebek için 1 milyar liralık destek

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında şimdiye kadar 2 milyon 439 bin 857 bebek için 1 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu destek, bugünün fiyatları baz alındığında, yaklaşık 4 milyon çeyrek altına karşılık geliyor.
Bakanlık tarafından ilk olarak Mayıs 2015'te "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla hayata geçirilen doğum yardımı uygulaması sayesinde, çocuk sahibi olmanın sevincini yaşayan binlerce ailenin yüzü güldü.
Yurt içi ve dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için destek sağlayan bakanlık, doğum yardımı için başvuran annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.
Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.
- Doğum yardımı miktarı
AA muhabirinin bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, doğum yardımı uygulaması kapsamında Mayıs 2015 ile Haziran 2017 arasında 2 milyon 439 bin 857 bebek için toplam 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.
Bu ödeme, bugün fiyatının 240 lira düzeyinde seyrettiği dikkate alındığında, yaklaşık 4 milyon çeyrek altına karşılık geliyor.
Bakanlığın bu yıl ocaktan haziran sonuna kadar verdiği doğum yardımlarının toplam miktarı ise 248 milyon 85 bin lira oldu. Bu süreçte doğum yardımları 572 bin 775 bebek için verildi.

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