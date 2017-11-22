Devrilen motosikletten savrulan sürücüye otomobil çarptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazanın ardından savrulan sürücülerden biri, otomobilin de çarpmasının ardından hayatını kaybetti. Diğer motosikletin sürücüsü ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdal Daylan (28) ile Mahsun Sucu (18) idaresindeki plakasız motosikletler, İzmir-Çanakkale karayolu Bozköy Mahallesi yakınında çarpışarak devrildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücülerden Daylan'a, B.Y. idaresindeki 34 PH 6482 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Erdal Daylan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

Sağlık ekiplerince Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan Mahsun Sucu'nun ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.