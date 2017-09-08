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Devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'te traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 EB 692 plakalı traktör, Kapullu Mahallesi Kayaarkası mevkisi 928 Nolu Sokak'ta şarampole devrildi.Kazada,...

Devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'te traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 EB 692 plakalı traktör, Kapullu Mahallesi Kayaarkası mevkisi 928 Nolu Sokak'ta şarampole devrildi.

Kazada, Fatih Kener (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yasin Başdemir (16) ise olay yerinden geçen başka bir sürücünün fark etmesiyle haber verilen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör altında sıkışan Kener'in cesedi ise AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Traktörün Yasin Başdemir'in dedesine ait olduğu, iki arkadaşın gezintiye çıktığı öne sürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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