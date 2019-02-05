Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa Trabzon mersin
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor

Dicle Elektrik'ten Şırnak Valiliği'ne ziyaret

- Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti

Dicle Elektrik'ten Şırnak Valiliği'ne ziyaret
banner17

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Karagüzel, bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.

Karagüzel, beraberindeki Dicle Elektrik İl Müdürü Murat Horoz ve Dicle Elektrik Perakende AŞ İl Müdürü Sinan Ataman ile Şırnak Valisi Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Karagüzel, Dicle Elektrik Dağıtım'ın geçen yıl kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin Vali Aktaş'a bilgi verirken, gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımları da anlattı.

Yapılan çalışmalar sırasında karşı karşıya kaldıkları sıkıntılara değinen Karagüzel, hedeflerinin bölge halkına kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek olduğunu aktardı.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da Dicle Elektrik'in özelleşmiş olsa da kamu hizmeti sunduğunu, bu sebeple Dicle Elektrik'e çalışmaları sırasında gerekli her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Ziyarette, Karagüzel, Vali Aktaş’a Diyarbakır Ulu Camisi'ne ait bir dokuma tablo hediye etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dicle Elektrik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1