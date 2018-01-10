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Dicle Nehri etrafındaki çalışma tamamlandı

- Şırnak'ın Cizre ilçesinin merkezinden geçen Dicle Nehri'nin ıslah edilmesi amacıyla yürütülen toplu makineli çalışmanın tamamlanmasıyla ilçe muhtemel taşkınlara karşı korumaya alındı

Dicle Nehri etrafındaki çalışma tamamlandı

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Cizre'de Dicle Nehri'nin ıslah edilmesi amacıyla yürütülen toplu makineli çalışma tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dicle Nehri'nin Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı oluşturan kısımlarında muhtemel taşkın zararının önüne geçilmesi ve kıyı oyulmalarının engellenmesi amacıyla başlatılan toplu makineli çalışma sona erdi.

Cizre ilçe merkezinden geçen Dicle Nehri'nin ıslahı için Türkiye'nin dört bir yanından getirilen DSİ'ye ait iş makineleri ile 24 saat vardiya esasında çalışılarak ıslah çalışması yapıldı. İhaleye çıkılması durumunda en az 15 milyon liraya mal edileceği hesaplanan ıslah çalışması, DSİ iş makineleri ve idari imkanlarla 4 milyon liraya gerçekleştirildi.

- Nehrin iki tarafı ağaçlandırılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kurum imkanlarıyla çok başarılı bir projenin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Bakanlığın ve DSİ'nin imkanlarını seferber ederek, Cizre'de muazzam bir projeyi tamamladıklarını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"14 kilometre uzunluğunda bir alanda ıslah çalışması gerçekleştirerek Cizre'yi Dicle Nehri'nin muhtemel taşkın zararlarına karşı korumaya aldık. Islah çalışması yaptığımız alana Cizre Kaymakamlığı tarafından park ve peyzaj çalışması yapılacak ve bölge muhteşem bir esere kavuşacak. Ayrıca Dicle Nehri Projesi'nde nehrin her iki tarafında ağaçlandırma çalışmaları da yapılabilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Dicle NehriOrman Ve Su Işleri Bakanlığı
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