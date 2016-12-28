Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

"Dicle Vadisi Projesi" hayata geçiriliyor

- İçişleri Bakanlığınca KHK gereği görevlendirme yapılan Sur Belediyesince, Dicle Vadisi Rekreasyon Projesi'nin birinci etabı yeni yılda başlatılacak - Kaymakam Özkan: - "İlk aşamada yeşil alan, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını yapacağız"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Sur Belediyesince, Diyarbakır için büyük önem taşıyan "Dicle Vadisi Projesi" hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık görevini yürütürken "Türkiye Hazır Hedef 2023" toplantısında duyurduğu ve Diyarbakır'da büyük heyecan uyandıran "Dicle Vadisi Projesi", Sur Belediye Başkan Vekiliğine görevlendirilen Kaymakam Bilal Özkan tarafından başlatılacak.

Bu kapsamda, Özkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Nezir Rüzgar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İştirak Firması Erkonut AŞ Genel Müdürü Yasin Dandan ve beraberindeki heyetle Dicle Vadisi'nde inceleme yaptı.

Burada açıklama yapan Özkan, Diyarbakır'ın tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Dicle Vadisi Rekreasyon Projesinin birinci etap çalışmasını 4 Ocak'ta başlatacaklarını ifade eden Özkan, "Yapacağımız bu çalışmalar Sur medeniyetiyle uyumlu ve ilçenin turizm potansiyelini canlandırıcı çalışmalar olacaktır. İlk aşamada yeşil alan, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını yapacağız." dedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
"Dicle Vadisi Projesi"Bilal ÖzkanDiyarbakırSur Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.