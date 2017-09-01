AYDIN (AA) - Aydın'da, Didim 22. Barış Şenliği kapsamında yürüyüş düzenlendi, Barış Heykeli'nin açılışı yapıldı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, Yunanistan Leros Belediye Başkanı Mischalis Kolias'ın da katıldığı yürüyüş ile başladı.

Yalı Caddesi'ndeki yürüyüşe bazı vatandaşlar, Türk ve Yunan yöresel kıyafetleri ile katıldı.

Şenlikte Aytepe mevkisinde Didim Belediyesince yaptırılan Barış Heykeli'nin de açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Mischalis Kolias, birlikte meşale yaktı, barış güvercinleri uçurdu.

Etkinlik, sanatçı Volkan Konak'ın konseriyle devam etti.