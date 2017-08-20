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Didim'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akbük'ten Didim istikametine giden Nebahat Taşdemir (50) idaresindeki 35 AR 1076 plakalı...

Didim'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akbük'ten Didim istikametine giden Nebahat Taşdemir (50) idaresindeki 35 AR 1076 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi Didim-Akbük karayolunda karşı yönden gelen Adem Deniz'in (44) kullandığı 09 M 6371 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Taşdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Deniz ile minibüsteki yolcular Günnur Karagülmez (58), Meral Kaydan (64) ile Kemal Sarıdağlı (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Didim-Akbük karayolunun kaza nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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