Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay Hatice Özer
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin

DigiPartner uygulaması ile iş yönetim süreçleri dijitalde

- Siemens, partnerlerine tüm satış ve pazarlama süreçlerinde anlık olarak katkı sağlamak, yeni nesil bakış açısıyla iç ve dış süreçlerde danışmanlık yapmak ve kolektif yapılanma ile yeni iş birliklerini geliştirmek için DigiPartner mobil uygulaması ve internet sitesini kullanıma açtı

DigiPartner uygulaması ile iş yönetim süreçleri dijitalde
banner17

İSTANBUL (AA) - Dijital dönüşüme öncülük etme misyonuyla hareket eden Siemens Türkiye, bu sürece partnerlerini de dahil etmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijitalizasyon, elektrifikasyon ve otomasyon alanlarında öncü konumda yer alan Siemens Türkiye, partnerleriyle olan iş birliğini de değişen pazar koşulları ve dijital dönüşüm çerçevesinde, ihtiyaçlara cevap oluşturacak şekilde sürekli geliştiriyor.

Bu amaçla harekete geçen Siemens, partnerlerine tüm satış ve pazarlama süreçlerinde anlık olarak katkı sağlamak, yeni nesil bakış açısıyla iç ve dış süreçlerde danışmanlık yapmak ve kolektif yapılanma ile yeni iş birliklerini geliştirmek için DigiPartner mobil uygulaması ve internet sitesini kullanıma açtı.


- Yüzde 80 zaman tasarrufu


İş birlikleri ile iletişim ağını iki yönlü güçlendiren DigiPartner uygulaması, yeni ve yalın satış süreçleri ile efektif zaman kullanımına imkan sağlayarak verimliliği artırmakla kalmıyor, tekliften satışa, lojistikten, servis personeline kadar tüm süreçlerin kesintisiz takibine olanak veriyor.

Uygulama içinde bulunan 12 modül sayesinde yalnızca Siemens’in stoklarına değil, tüm partnerlerin stoklarına tek tıkla ulaşılarak yüzde 80 zaman tasarrufu ve yüzde 100 doğru bilgiye ulaşım sağlanıyor.

DigiPartner içerisinde eğitimden performans takibine 12 farklı modül bulunuyor. Bu sayede pazarda rekabet avantajı sağlamakla kalmıyor, müşteri ihtiyaçlarına da çok yönlü bir cevap veriyor.

Geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak performans yönetimi sağlayan ve iş süreçlerinin kalitesini artıran DigiPartner, partnerler tarafından verilen siparişlerin hazırlanma, yola çıkma ve teslim edilme süreçlerinin tamamının uygulama üzerinden takibini sağlıyor.

Ayrıca uygulama bünyesinde yeni çıkan ürünlere dair açıklama, fikir ve yorumlara da yer veriliyor. Yalınlığı, analitiği ve güvenilirliği ile ön plana çıkan DigiPartner, iOS ve Android entegrasyonu sayesinde her marka ve model akıllı telefon ve tablette kullanılabiliyor. İnternet sitesi aracılığıyla da hemen her ortamdan erişilebiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Siemens
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1