DigiPartner uygulaması ile iş yönetim süreçleri dijitalde

İSTANBUL (AA) - Dijital dönüşüme öncülük etme misyonuyla hareket eden Siemens Türkiye, bu sürece partnerlerini de dahil etmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijitalizasyon, elektrifikasyon ve otomasyon alanlarında öncü konumda yer alan Siemens Türkiye, partnerleriyle olan iş birliğini de değişen pazar koşulları ve dijital dönüşüm çerçevesinde, ihtiyaçlara cevap oluşturacak şekilde sürekli geliştiriyor.

Bu amaçla harekete geçen Siemens, partnerlerine tüm satış ve pazarlama süreçlerinde anlık olarak katkı sağlamak, yeni nesil bakış açısıyla iç ve dış süreçlerde danışmanlık yapmak ve kolektif yapılanma ile yeni iş birliklerini geliştirmek için DigiPartner mobil uygulaması ve internet sitesini kullanıma açtı.





- Yüzde 80 zaman tasarrufu





İş birlikleri ile iletişim ağını iki yönlü güçlendiren DigiPartner uygulaması, yeni ve yalın satış süreçleri ile efektif zaman kullanımına imkan sağlayarak verimliliği artırmakla kalmıyor, tekliften satışa, lojistikten, servis personeline kadar tüm süreçlerin kesintisiz takibine olanak veriyor.

Uygulama içinde bulunan 12 modül sayesinde yalnızca Siemens’in stoklarına değil, tüm partnerlerin stoklarına tek tıkla ulaşılarak yüzde 80 zaman tasarrufu ve yüzde 100 doğru bilgiye ulaşım sağlanıyor.

DigiPartner içerisinde eğitimden performans takibine 12 farklı modül bulunuyor. Bu sayede pazarda rekabet avantajı sağlamakla kalmıyor, müşteri ihtiyaçlarına da çok yönlü bir cevap veriyor.

Geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak performans yönetimi sağlayan ve iş süreçlerinin kalitesini artıran DigiPartner, partnerler tarafından verilen siparişlerin hazırlanma, yola çıkma ve teslim edilme süreçlerinin tamamının uygulama üzerinden takibini sağlıyor.

Ayrıca uygulama bünyesinde yeni çıkan ürünlere dair açıklama, fikir ve yorumlara da yer veriliyor. Yalınlığı, analitiği ve güvenilirliği ile ön plana çıkan DigiPartner, iOS ve Android entegrasyonu sayesinde her marka ve model akıllı telefon ve tablette kullanılabiliyor. İnternet sitesi aracılığıyla da hemen her ortamdan erişilebiliyor.