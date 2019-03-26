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Dijital çağda Türkiye için fırsatlar İstanbul'da değerlendirilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi işbirliğinde 27 Mart 2019 Çarşamba günü (yarın) saat 10.00’da İstanbul’da “Dijital Çağda Türkiye İçin Fırsatlar: Kamu Politikaları, İnovasyon ve Büyüme” Konferansı düzenlenecek.

Dijital çağda Türkiye için fırsatlar İstanbul'da değerlendirilecek
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi işbirliğinde 27 Mart 2019 Çarşamba günü (yarın) saat 10.00’da İstanbul’da “Dijital Çağda Türkiye İçin Fırsatlar: Kamu Politikaları, İnovasyon ve Büyüme” Konferansı düzenlenecek.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’ın açılış konuşmaları ile başlayacak olan konferansa, akademisyenler, avukatlar, Rekabet Kurumu'ndan uzmanlar, e-ticaret sitelerinin kurucuları/yöneticileri, TOBB-ETÜ, TTGV ve EDAM’dan çok sayıda konuşmacı katılacak.

Konferansta, dijital çağda kamu politikaları, büyüme ve kalkınmanın hızlandırılması konularında Türkiye için fırsatlar değerlendirilirken, E-Ticaret sitelerinin kurucuları ve yöneticileri deneyimlerini paylaşacak.

Ayrıca, Faruk Eczacıbaşı konferans kapsamında, “Geleceğin Dünyasında Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf” başlıklı bir sunum yapacak.

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TOBBMilletlerarası Ticaret OdasıICCDijital Çağda Türkiye İçin Fırsatlar: Kamu Politikalarıİnovasyon Ve Büyüme
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