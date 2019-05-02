GAZİANTEP (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Dijitalleşen küresel sistemde rekabet gücü, yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek katma değerli üretim ve ihracattan geçiyor." dedi.

TÜRKONFED ve SAP Türkiye iş birliğiyle Gaziantep'te bir otelde, e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşüm uzmanlarını, KOBİ temsilcileriyle buluşturmak amacıyla "Dijital Ticaret Zirvesi" düzenlendi.

Turan, burada yaptığı konuşmada, ekonominin itici gücü olan KOBİ'lerde dijital ticaret farkındalığı yaratmak için başlatılan projenin ikinci ayağını Gaziantep'te düzenlemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Teknolojinin yarattığı dijital devrim, ekonominin yanı sıra yönetişim ve iş yapma modellerini de derinden etkiliyor. Dijital yeni bir dünya kurulurken, ekonomilerini dönüştüren ülkeler, rekabetçilikte öne geçiyor. Ülkemizde KOBİ'lerin, teknolojik düzeyi düşük ürünler üretmesi, nitelikli eleman sayının ve eğitimin seviyesinin düşük olması, Ar-Ge harcamalarının düşük payı, yenilik politikalarının yetersizliği ve doğrudan yabancı sermaye akışının diğer ülkelere göre düşük gerçekleşmesi, rekabetçiliğimizi önemli ölçüde kısıtlıyor."

"Dijitalleşen küresel sistemde rekabet gücü, yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek katma değerli üretim ve ihracattan geçiyor." diyen Turan, "Sektörlerimizin ve KOBİ'lerimizin rekabetçilik gücü artışında, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanabiliriz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine zorunluluk olduğunu unutmamalıyız. Türkiye ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracat yetkinliğimizin de bu değişim ve dönüşüme göre yeniden kurgulanması gerekiyor. Üretimi dönüştüren teknolojik gelişmeler, ihracat ve tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor." diye konuştu.

Zirvede, "Ticaretin dijital hali", "Dijitalleşen dünyada akıllı işletme olmak", "E-ticarette başarılı ödemelerinizi arttırmanın yolu" ve "Dijital ticarette fırsatlar" başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve firma temsilcileri ile davetliler katıldı.