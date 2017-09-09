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Dikensiz böğürtlen yetiştirdiler

- SDÜ'de 14 yıl sürdürülen mutasyon ıslahı çalışmalarıyla dikensiz, verimi yüksek ve boyutu büyük böğürtlen yetiştirildi - Yrd. Doç. Dr. Kepenek: "Mutasyonla böğürtlenin ağırlığını 4,5 ile 6 grama kadar yükselttik. Doğada kendiliğinden yetişen böğürtlen dikenlidir. Biz mutasyonla meyveyi dikenden tamamen arındırdık"

Dikensiz böğürtlen yetiştirdiler

ISPARTA (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) 14 yıl sürdürülen mutasyon ıslahı çalışmalarıyla dikensiz, verimi yüksek ve boyutu büyük böğürtlen yetiştirildi.

SDÜ Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kahraman Kepenek, üniversite olarak Türkiye'nin değeri olacak çeşitleri geliştirmeyi temel aldıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında Karadeniz Bölgesi'ndeki yabani üzümsü meyvelere yöneldiklerini ifade eden Kepenek, 2003'te bölgeden bin 250 yabani mutant alarak işe başladıklarını dile getirdi.

Laboratuvar koşullarında bu çeşitleri önce 64'e indirdiklerini, ilerleyen evrelerde aroması, kalibresi, kalitesi yüksek 6 tür geliştirdiklerini aktaran Yrd. Doç. Dr. Kepenek, "Böğürtleni üniversite çiftliğinde ve kıyı şeridinde toprakla buluşturduk. Böğürtlenin biri yabani koşullarda 2,5-3 gramdır. Mutasyonla böğürtlenin ağırlığını 4,5 ile 6 grama kadar yükselttik. Doğada kendiliğinden yetişen böğürtlen dikenlidir. Biz mutasyonla meyveyi dikenden tamamen arındırdık." diye konuştu.

Yabani anasının aromasını aynen muhafaza eden böğürtlenin 1 dekardan 2,5 ton verdiğini bilimsel olarak kanıtladıklarına işaret eden Kepenek, yediveren özelliğinde 6 tür böğürtlen ıslahı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- Çiftinin gelir seviyesini yükseltmeye uygun bir tür

Kahraman Kepenek, böğürtlenin çiftçinin gelir seviyesini yükseltmesine çok uygun bir tür olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Böğürtlen açık alanın yanı sıra örtü altı yetiştiriciliğine de uygun bir meyve türüdür. Aynı mevsimde ikinci verimi alabildik. Böğürtleni şoklama imkanı bulunuyor. Şoklanmış şekilde dış pazarlara sunma açısından da avantaj sağlanabilir. Islah çalışmaları uzun soluklu bir maraton oldu. Çok meşakkatlidir. Islah alanında çalışacak bilim insanları çok sabırlı ve fedakar olmalıdır. Onun için Türkiye'de ıslah çalışması yapan nadir bilim insanları var. Bilim üreterek ülkeme katkıda bulunmak istiyorum. Ülke için değer ürettiğiniz an, kalkınmanın sağlanabileceğine inanıyorum."

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BöğürtlenIspartaKahraman KepenekMutasyonSdü
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