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Dikili Belediye Başkanı Tosun hakkında taciz iddiası

- Dikili Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan bir kadın, Belediye Başkanı Tosun'un kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu

Dikili Belediye Başkanı Tosun hakkında taciz iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçe belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan bir kadın, Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki Dikili Belediyesi Kültürevi'ndeki kafeteryada kasiyer olarak çalışan G.K. (24) 17 Temmuz 2017 akşamı çalıştığı sırada Başkan Tosun'un kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddiasıyla Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Belediye Başkanı Mustafa Tosun, konu hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Aralık Pazartesi günü avukatları aracılığıyla açıklama yapacağını belirterek "Ancak ifade etmek isterim ki bu bir siyasi kumpastır, algı operasyonudur. Olayın gerçek yüzü yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan G.K'nin bugün iş yerine geldiği öğrenildi.

Çandarlı Mahallesi'ndeki Dikili Belediyesi Ek Hizmet Binasında görevli zabıta yardımcı personeli D.C. (32) 17 Temmuz'da Tosun'un kendisini sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddiasıyla 25 Ağustos 2017 günü jandarmaya şikayette bulunmuştu.

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