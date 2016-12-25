"Dil görevlisi, din görevlisi kadar önemli"

KOPENHAG (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Danimarka'da Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.



Finlandiya’da yaptığı görüşmelerin ardından dün Danimarka’ya gelen Yeneroğlu, bu sabah Kopenhag Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Mehmet Dönmez’in de katıldığı bir toplantıda, Danimarka İslam Toplumu, İskandinavya Türk Federasyonu, Danimarka Türk Diyanet Vakfı, MÜSİAD Danimarka, Danimarka Türkiye Akademisyenler Birliği ve UETD Danimarka temsilcileriyle buluştu.



Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Danimarka’da yaşayan Türklerin sorunlarının yanı sıra, Türkçe'nin ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılabilmesi ile Danimarka medyasındaki olumsuz Türkiye imajı konuları gündeme geldi.



- "24 yaş kuralı aile birleşiminde ciddi engel"



Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Danimarka’nın aile birleşiminde uyguladığı 24 yaş kuralının, anayasal bir hak olan aile birleşiminin önünde ciddi bir engel olduğunu söyledi.



Türk toplumunun daha güçlü bir şekilde bu sorunu Danimarka kamuoyuna taşımasını gerektiğini dile getiren Yeneroğlu şöyle konuştu:



”Danimarka’da aile birleşiminin 24 yaşa çıkartılması, gerçekten anayasal bir temel hak olan aile birleşiminin önünde ciddi bir engel. Asimilasyonu önceleme noktasında bir politikanın gereği. Bu ne Danimarka’ya hizmet etmekte, ne de burada toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap vermekte. Dolayısıyla Türk toplumu da bu noktada nüfuzunu arttırarak siyasal bir güç de olarak, bu meseleleri güçlü bir biçimde Danimarka kamuoyu nezdinde dile getirmeli.”



- "En temel sıkıntı Türkçe’nin yeni nesillere aktarılması"



Danimarka’da yaşayan yaklaşık 70 bin Türkiye kökenli arasında 10 binden fazla öğrenci olmasına rağmen, Türkçe derslerine katılan sadece bin 600 öğrenci bulunmasını eleştiren Yeneroğlu, ”En temel sıkıntılarımızın başında, yine bundan sonraki nesillerimizin Türkçe öğrenimi gelmekte. Buraya baktığımızda bugün velilerimizin maalesef Türkçe eğitimine çok fazla önem vermediğini, olması gerekenin gerisinde bir ilgi olduğunu çok net görüyoruz. 10 küsur bin öğrencinin olduğu ilk ve orta öğretimde sadece bin 600 öğrenci Türkçe derslerine katılıyor.” dedi.



Türkçe derslerinin sayısının ve niteliğinin arttırılması gerektiğini savunan Mustafa Yeneroğlu, ”Danimarka’da bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarımızın imkanları nispetinde Türkçe dersi verilmesi gerekiyor. Kültür dersleri verilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde önümüzdeki 20 yıl sonra dede ile torun arasında Türkçe iletişim kurabilecek bir durumu sağlayabiliriz, aksi takdirde çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.



Birinci ve ikinci neslin Avrupa’ya geldiğinde en temel ihtiyaçlardan birisinin dini ihtiyaçların giderilmesi olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, yeni nesiller itibarıyla din hizmetlerinin yanı sıra en temel önceliğin dil ihtiyacının giderilmesine verilmesi gerektiğini söyledi.



Mustafa Yeneroğlu, ”Geçmişte din görevlisi ne kadar önemliyse, bugün dil görevlisi en az o kadar önemli bir konuma geldi.” şeklinde konuştu.

- Ortak istişareye vurgu

Almanya’daki Türk toplumunun daha ilerde olduğunu ve 5’inci nesile, Finlandiya’da ise 2’nci nesile ulaşıldığına dikkati çeken Yeneroğlu, STK’ların birbirlerine tecrübelerini aktarması tavsiyesinde bulundu.



Yeneroğlu, ”Ben tüm Avrupa ülkelerinde şu eksikliği görüyorum, Avrupa çapında organize olmuş teşkilatlar, örneğin Finlandiya, Danimarka’dan istifade edebileceği, tecrübe edeceği çok ciddi şeyler var. Finlandiya’da bugün 1’inci neslin daha çok ağırlıklı olduğunu, 2’inci neslin yeni yeni artık 18 yaş çağına geldiğini görüyoruz. Bunların geçmişte başka ülkelerde ilk göç neslinin yaptığı hataları yapmamaları için, ortak istişare mekanizmalarını güçlendirmeleri gerekiyor. ” dedi



Toplantının ardından Büyükelçi Mehmet Dönmez ile birlikte başkent Kopenhag’a 100 kilometre uzaklıktaki Fuglebjerg kasabasında bulunan İskandinavya’nın ilk imam hatip okulu Mina Hindholm yatılı okulunu ziyaret eden Mustafa Yeneroğlu, burada okul yöneticilerinden okulun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.