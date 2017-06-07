ÇANKIRI (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, "Atalarımız bizlere hiç tereddütsüz dünyanın en büyük ve en mükemmel dili olan Türkçeyi miras olarak bıraktılar. İşte bunun şükrünü eda etmek için de her şeyden önce dilimizi çok iyi bilmemiz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde 15 Mart'ta yapılan toplantıyla 2017 yılının "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edilmesi nedeniyle, Çankırı Belediyesi ve Karatekin Üniversitesince "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşan Erdem, Türkçenin Türkler tarafından kullanılan ama bilinmeyen bir dil olduğunu söyledi.

"Atalarımız bizlere hiç tereddütsüz dünyanın en büyük ve en mükemmel dili olan Türkçeyi miras olarak bıraktılar. İşte bunun şükrünü eda etmek için de her şeyden önce dilimizi çok iyi bilmemiz lazım. 2017 yılının Türki Dili Yılı ilan edilmesini fırsata dönüştürmemiz lazım." diyen Erdem, "Türkçeyi en iyi şekilde gençlerimize, insanlarımıza anlatmak, tanıtmak, bu noktada neler yapmamız gerekir, bunları mutlaka konuşmamız ve düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Dilin bütün milletler için büyük öneme sahip olduğunu, dilini kaybeden milletlerin benliklerini de kaybettiklerini belirten Erdem, "(Türkçe güçlü bir dil, Türkiye güçlü bir devlet demeyin) Dil giderse hepimiz gideriz. Türk tarihinde dilini kaybettiği için milletini, milli duygularını kaybeden, Türklüğünü kaybeden birçok topluluklar var." dedi.

Dil sayesinde insanların geçmişteki bilgi, birikim ve tecrübelerden faydalandığını anlatan Erdem, "Kendi kültürlerini kaybederek başka bir milletin kültür dairesi içerisine giren diğer milletler tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Anadolu'ya baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz. Tarihte binlerce yıl önce insanlığa yazıyı hediye etmiş Sümerliler bile bugün sadece tarih kitaplarında kalmışlardır. Neden? Dillerini kaybettikleri için. Dillerini korumuş olsalardı bugün belki bu coğrafyada bu milletler var olacaktı." diye konuştu.

Dil sayesinde milletlerin kendi varlıklarını devam ettirebileceğini aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Allah'ın insanoğluna bahşettiği değerlerin başında dil gelir. Çünkü insan kendini, dünyayı, çevresini, nesneleri dil ile anlamlı kılar, duygu ve düşüncelerini sözlü veya yazılı ancak dil ile ifade eder. Toplumlar millet olmayı dile sahip olmakla elde ederler. Milli varlıklarını da kendi dilleriyle koruyabilirler. Dil birliğini sağlayamamış bir toplumun millet kimliği kazanmasına imkan olmadığı gibi millet olma vasfını da sürdüremezler. Dil bir milletin millet olma şuuru ve hafızasıdır. Binlerce yıl içerisinde oluşturduğu kültür unsurlarını muhafaza eden yine dildir ve en büyük kültür hazinesidir. Milli kültürün doğması, gelişmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması da dil ile olur."

Etkinliğe Belediye Başkanı İrfan Dinç, Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ile mesleki ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.







