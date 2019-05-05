DİMES Ödüle Doymuyor DİMES, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin başarısını hem rakamsal verilere, hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendirerek ödüllendiren Social Media Awards Turkey ödüllerinin de yıldızı oldu.

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, Hayata Başka Bak! sloganı ve farklı disiplinleri bir arada kullanan iletişim çalışmalarıyla, reklam ve pazarlama dünyasının ödül programlarında başarısını sürdürüyor.

DİMES, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin başarısını hem rakamsal verilere, hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendirerek ödüllendiren Social Media Awards Turkey ödüllerinin de yıldızı oldu.

Social Media Awards Turkey kapsamında DİMES, projelerin sosyal medya sektörü profesyonelleri, ajanslar ve fikir önderlerinden oluşan jüri görüşlerine göre analitik veriler ışığında değerlendirildiği Jüri Ödülleri kısmında Yeni Teknolojilerin Kullanımı kategorisinde ödül aldı. DİMES ayrıca, markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri kısmında da, İçecek Kategorisinde birinci oldu.

DİMES’in Social Media Awards Turkey ödüllerindeki başarısı, markanın Yemek.Com üzerinde gerçekleştirdiği DİMES Sesli Komut Projesi ile geldi. DİMES’in bu projesiyle, Yemek.Com kullanıcılarına, bilgisayar ya da mobil cihazlarıyla görüntüledikleri Kahvaltılık Tarifleri menülerini sesle yönetme imkanı sunuldu. Tüketicilerin mutfakta kahvaltı hazırlarken videoları izleyebilmelerini, tarifleri okuyabilmelerini mümkün kılmak için sisteme sesli komut özelliği kazandırıldı. Böylece kullanıcılar, kendilerine ve sevdiklerine kahvaltı hazırlamakla meşgulken; eller yağa, una, yumurtaya bulanmışken, videolarda “başlat”, “durdur”, “ileri / geri sar”, tariflerde de “aşağıya / yukarıya kaydır” gibi 10 farklı komutla video ve tarifleri sesle yönetebildi. Üstelik, hiçbir yerde yazmayan, saklı “DİMES” komutunu keşfeden kullanıcılar hediye tadım paketi kazandı.

Meyve suyu pazarında rekabete başka bakan DİMES, Türkiye’de var ettiği katma değerli Sıkma ürün kategorisini büyütme stratejisini, gerçek zamanlı entegrasyon gücü yüksek dijital iletişim projelerine yansıtıyor. Dijital dünyada başarılı bir yol çizen DİMES’in Dijital İletişim Müdürü Ezgi Özyıldırım, “Sıkma Meyve Suyu iletişiminde, bu ürünün en çok tüketildiği kahvaltı öğününü sahipleniyoruz ve her zaman olduğu gibi, ürünü anlatmak yerine hayata ve hayata başka bakabilmeye odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

Özyıldırım, Social Media Awards Turkey ödüllerinde elde edilen başarıyla ilgili olarak da “Sektöre yön veren ajansların, profesyonellerin ve fikir önderlerinin görüşleriyle, veriye dayalı bağımsız ve tarafsız performans ölçümü ile belirlenen Social Media Awards Turkey ödülleri, prestijli bir başarı paylaşım platformu oluşturuyor. Bu platformda ödül almak bizlere heyecan ve mutluluk verdi” dedi.



