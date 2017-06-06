Din görevlilerinden Osman Ünlü'ye tepki

ARDAHAN (AA) - Diyanet-Sen Ardahan Şubesi üyesi bir grup din görevlisi, bir televizyon programında camilerle ilgili yaptığı benzetme nedeniyle yazar Osman Ünlü'ye tepki gösterdi.

Kentteki Merkez Cami önünde, Osman Ünlü'nün camilerle ilgili söylemlerini protesto etmek amacıyla toplanan Diyanet-Sen Ardahan Şubesi üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Ardahan Şube Temsilcisi Yavuz Çetinkaya, mübarek aylarda televizyon programlarına çıkarak halkı bilgilendirmeye çalışan ilim adamlarının, İslami hassasiyetleri hatırlatmaya çalışmasından memnun olduklarını söyledi.

Çetinkaya, Diyanet İşleri Başkanlığının çocukları küçük yaşta camiler ile tanıştırmayı hedefleyen "Çocuk Dostu Camiler" projesini hayata geçiren Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i eleştiren yazar Osman Ünlü'nün bir televizyon programındaki konuşmasında yaptığı benzetme ve açıklamaları skandal olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Bu tür açıklamaların bir daha yapılmamasını istediklerini dile getiren Çetinkaya, "Ünlü'nün ilmi manada köhnemiş, İslam mabetlerini aşağılamaya, rencide etmeye çalışan fikri yapısının ilim adamlığı vasfına yakışmadığı ortadadır. Bugüne kadar camiye gelenleri itmek, rencide etmek, camiden soğutulan gençlerin müsebbibi olmak bu tarz düşünce içerisinde olanlar yüzündedir." dedi.