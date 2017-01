Din görevlilerinden teröre lanet

VAN (AA) - MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van'da din görevlileri, son günlerde yaşanan terör saldırılarını lanetledi.



İl Müftüsü Nimetullah Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin adeta işgal edilmek istendiğini, fitne ateşinin yakılmaya çalışıldığını söyledi.



Türk halkının, kötülüklere karşı kenetlendiğini, vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıktığını dile getiren Arvas, toplumun "kötülüklere kilit, iyiliklere anahtar" olduğunu belirtti.



Halkın, oynanan oyunların farkına vardığını ifade eden Arvas, şunları kaydetti:



"Ülkemiz bir şehitler yurdudur. Onun için 'Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer' diye güzel sözler söylenmiş. Allah'tan, memleketimizin, milletimizin her türlü taarruzlara karşı muhafaza edilmesini diliyoruz. Terör, tamamen kötü emeller üzerine inşa edilen, huzur bozan, güven ortamını ortadan kaldırmak isteyenlerin gayriinsani ve gayriahlaki davranışlarıdır. Terör sadece bir birey veya bölge için değil, tüm insanlık alemi için tehlikedir. Bundan dolayı terörün her türlüsü melundur, lanete müstehaktır."



"Birlik için teröre karşı durmamız gerekiyor"

Edremit ilçesindeki Hz. Ömer Camisi imamı Mehmet Emin Akan, İslam ümmetinin bölünmemesi ve kaynaşması için herkesin kötü emellere karşı kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'de birlik ile beraberliğin çok önemli ve gerekli olduğuna işaret eden Akan, şöyle konuştu:



"Çünkü büyük İslam ümmeti için ülkemiz umut kaynağı olmuştur. Türkiye'yi bölmek isteyenlere, özellikle din adını kullanarak hareket edenlere, halkımız 15 Temmuz'da gerekli cevabı verdi. Halkımız çocuk, kadın, yaşlı demeden yekvücut oldu, bugün de yekvücut olmaya devam edecek. İslamda terör ve şiddetin yeri yoktur. İslam teröre karşıdır. Biz Müslümanlar, İslamın yanında durmak zorundayız. Terörün ismi ve cinsi ne olursa olsun, İslamla bağdaşmıyor. İnançlı Müslümanlar olarak dini, dili ve ırkı ne olursa olsun birlik olup, teröre karşı durmamız gerekiyor."



"Huzurumuzu bozamayacaklar"

Yeni Norşin Camisi imamı Kasım İlbay, ülkenin huzurunu bozmak ve bölgeyi karıştırmak isteyenlerin, dış güçlerin desteğiyle hareket ettiğini söyledi.



Milletin, sağduyusu, birlik ve beraberliğiyle terörü bertaraf edeceğini dile getiren İlbay, halkın yaşanan olayların farkında olduğunu belirtti.



İlbay, "Halkımızın birlik ve beraberliği sayesinde huzurumuzu bozamayacaklar. Terör, ülkemizi bölmek isteyen, kardeşi kardeşe düşürmek isteyen ve amacı belli dış mihrakların işidir. Dinimiz, terörün her türlüsünü lanetlemiştir. Terör nereden gelirse gelsin lanetliyoruz." dedi.



"Bir değil bin evladım olsa bu vatana kurban ederim"

Kur'an kursu öğreticisi Birsen Ağar da son günlerde yaşanan terör saldırılarını kınadı.



Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmasına asla müsaade etmeyeceklerini kaydeden Ağar, "Bir değil bin evladım olsa bu vatana kurban ederim. Türkiye'mizi karıştıran fitne ve fesatlar amaçlarına ulaşmayacak. Bu birlik ve beraberlik olduğu müddetçe, kimse Türkiye'nin huzurunu bozamayacak." şeklinde konuştu.



"Terörü sonuna kadar lanetliyoruz"

Tuşba Kur'an kursu öğreticisi Büşra Düzley ise Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında yer aldığını, Müslümanları asla yalnız bırakmadığını anlattı.



Türkiye'nin attığı iyi adımların birilerini rahatsız ettiğini belirten Düzley, "Ülkemiz hem dışarıda hem de içeride çok iyi ve emin adımlarla ilerliyor. Bu uğurda şehitler versek de teröristlere karşı asla geri adım atmayacağız. Her zaman milletimizin, Türkiye'mizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Terörü sonuna kadar lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.