Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Keleş:

KÜTAHYA (AA) - Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, "Diyanet İşleri Başkanlığımıza karşı son zamanlarda yapılan hücumlar karşısında milletimizin kuruma sahip çıkması bizim için çok değerlidir. Milletimizin kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığına milletimiz sahip çıkmaya devam etmelidir." dedi.

Keleş, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesince "Ramazan Buluşmaları" kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yönelik İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, manevi olarak en haz aldığı ve sevinç duyduğu iftarlardan birine katılmış olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

İslam dünyasının son zamanlarda zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Keleş, şöyle konuştu:

"Malumunuz İslam dünyası tarihinin en zor süreçlerinden birinden geçiyor. Gerek azınlık halinde Avrupa'da Amerika'da veya başka ülkelerde yaşayan Müslümanlar, gerekse İslam dünyası en zorlu süreçlerin birinden geçmekte. Bu zor süreçte Cenabıhak milletimize hayır elini mazlum coğrafyalarına uzatmayı nasip etti. Nasip olmayabilirdi ama Allah bu millete bunu nasip etti. Bu mazlumların duası hürmetine Allah'a hamdolsun, bunca kuşatılmışlığa, üzerimize gelmelere rağmen milletimiz dimdik ayakta. Sizler burada sergilediğiniz bu tablo ile uhuvveti İslamiyetin en güzel numunesini ortaya koymuş vaziyettesiniz."

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e yönelik yapılan eleştirileri de değerlendiren Keleş, "Diyanet İşleri Başkanlığımıza karşı son zamanlarda yapılan hücumlar karşısında milletimizin kuruma sahip çıkması bizim için çok değerlidir. Kütahya'daki gönüllü teşekküller ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek Diyanet İşleri Başkanlığımıza sahip çıkmasını ve başkanlığımız hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu bizim için son derece değerlidir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı sizlerin kurumu, milletin kurumu. Millet olarak bu kuruma sahip çıktınız ve sahip çıkmaya da devam etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da iftar programına katılan Keleş'e ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.

Program dua edilmesinin ardından sona erdi.