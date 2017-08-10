ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı davanın bugünkü celsesi tamamlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevindeki salonda görülen duruşmada savunma yapan eski astsubay Bilgehan Görgöz, 15 Temmuz'da Hat Bakım Komutanlığı Temel Helikopter kısmında nöbetçi astsubay olduğunu, sabaha kadar görevini icra ettiğini söyledi.

Nöbete giden erlerden birlikte hareketlilik yaşandığını duyduğunu, nöbetçi amirini aradığını ancak ulaşamadığını öne süren Görgöz, emniyet maksatlı görevine devam ettiğini dile getirdi.

Daha sonra telefonundan internete girdiğini ve darbe girişiminden haberdar olduğunu anlatan Görgöz, ailesiyle görüşerek bilgi almaya çalıştığını, darbe girişiminin emir komuta zinciri dışında olduğunu öğrendikten sonra da darbecilerin mühimmatı ele geçireceğinden endişelendiğini, nöbet değişimine kadar görevini sürdürdüğünü savundu.

Suçlamaları reddeden ve darbe girişiminde bulunmadığını öne süren sanık Görgöz, şunları kaydetti:

"Benim FETÖ ile hiçbir alakam yoktur. Kimseden kanunsuz bir emir almadım, kanunsuz bir işe girişmedim. Emrimde hiçbir asker bulunmamaktadır. Ertesi gün birlikteki hasar tespit çalışmalarında görev aldım, 17 Temmuz'da da birliğin emniyeti için nöbet tuttum. Sonrasında gelen askeri savcılığa olaylarla ilgili bilgi verdim. Askeri savcılık, savcılığa giderek ifade vermemi, oradan da evime geçebileceğimi söyledi ama ben ifade vermek için gittiğim adliyede tutuklandım.

Din yoksunu FETÖ'den şikayetçiyim."

- Emniyetteki ifadesini kabul etmedi

Sanık eski astsubay Bilgin Kuğu da emniyette baskı altında ifade verdiğini iddia ederek, daha önceki ifadelerini reddetti.

Bazı şüphelilerin de hakkındaki ifadeleri, kendisi gibi baskı altında vermiş olabileceklerini öne süren Kuğu, suç isnatlarını da kabul etmediğini söyledi.

Kuğu, 15 Temmuz'da yıllık izne çıktığını, o akşam birlikte bulunmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Duruşmaya yarınki oturumla devam edilecek.