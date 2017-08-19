Dini nikahlı eşini öldürüp intihara teşebbüs etti

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı dini nikahlı eşini bıçakla öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara teşebbüs eden kişi, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Karapınar ilçesindeki Adalet Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Mustafa Ç. (53), merkez Meram ilçesindeki Kozağaç Mevkisi'nde dini nikahlı eşi Hacer Göral (45) ile içinde bulundukları otomobilde tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mustafa Ç, Göral'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçakla intihara teşebbüs etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Mustafa Ç, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Ç'nin polise verdiği ilk ifadesinde, ayrı ev tuttuğu Göral ile mobilya almak için otomobille yola çıktıklarını, mobilya dükkanları henüz açılmadığı için zaman geçirmek amacıyla kavun yemek üzerine yol kenarında durduklarını söylediği öğrenildi.

Göral'ın kendisine, 'Beni kavunla mı kandıracaksın, benim evime bundan sonra her gün geleceksin' demesinin ardından aralarında tartışma çıktığını öne süren Mustafa Ç'nin, bunun üzerine kavun kestiği bıçakla Göral'ı öldürüp, kendini de yaraladığını söylediği belirtildi.

Öte yandan Hacer Göral'ın, daha önce boşandığı eşinden 3 çocuğu olduğu, yaklaşık 15 gün önce polis merkezine giderek, oğlu ve dini nikahlı eşi Mustafa Ç. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayette bulunduğu öğrenildi.

Göral'in cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.