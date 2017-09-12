Dink cinayeti sanığı Tuncel'in avukatına FETÖ'den hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu hakkında ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen dosya kapsamında tutuklanan Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucundan hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, şüpheli Soruklu hakkında OHAL kapsamında kapatılan İhracatçı ve Sanayı̇cı̇ İşadamları Derneğı̇'nde ası̇l üyelı̇ğı̇ bulunduğu, kızı Tuğçe Soruklu’nun OHAL kapsamında çıkarılan KHK ı̇le kapatılan özel Dr. Zeynel Abı̇dı̇n Erdem Anadolu Lı̇sesı̇nde 2015/2016 eğı̇tı̇m yılında kaydının bulunduğu, FETÖ/PDY terör örgütü ı̇le iltı̇saklı olan şahıslarla ve ByLock kullanan şüphelilerle yoğun irtibatının bulunduğu ve 07 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde örgüte müzahir Cı̇han Haber Ajansına seçı̇m sonuçlarıyla ilgili bilgi aktardığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Soruklu'nun FETÖ’ye ait kanalların Digiturk'ten çıkarılmasından sonra 8 Ekim 2015'te üyeliğini iptal ettirdiği, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, 2014 yılında hesabında ciddi oranda meblağ artışı olduğu kaydedildi.

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünün 25 Şubat 2017 tarihinde Soruklu'ya ilişkin gelen ihbara da yer verilen iddianamede, ihbarda ''Esenler Tekstilkent'te Erdoğan Soruklu Avukatlık Bürosunun Sahibi Avukat Erdoğan Soruklu'nun FETÖ/PDY Terör Örgütü içinde hareket ettiği ofisinde cemaatçilerle toplantı yaptığı, cemaatçi avukatları işe aldığı ve 15 Temmuz'dan sonra da hala cemaatçilerin avukatlığını yaptığı, yanında çalışan avukatlardan Onur Çeliktaş isimli şahsın cemaatte ev abiliği yaptığı, örgütün illegal işlerini yaptığı, Onur ve eşinin cemaat evliliği yaptıkları, eşinin de cemaatte ablalık yaptığı, Onur isimli şahsın da cemaatçilerin avukatlığını hala yaptığı'' iddia edildi.

Şüpheli Soruklu'nun ifadesine de yer verilen iddianamede, Soruklu'nun ifadesinde Onur Çeliktaş'ın, yanında çalışan bir avukat olduğunu ve kendisi pek tanımadığını iddia ederek, hakkındaki diğer suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

İddianamede, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Soruklu'nun, üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.